Αλόνσο: «Δίκαιη ήττα, δεν παίξαμε καλά, αλλά πρέπει να μάθουμε από αυτό»

Η πρώτη ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης στη σεζόν ήρθε με τον πιο οδυνηρό τρόπο, καθώς η συμπολίτισσα Ατλέτικο τη διέλυσε με 5-2 στο «Metropolitano».

Μετά το παιχνίδι, ο Ισπανός τεχνικός της Ρεάλ παραδέχθηκε τα λάθη και στάθηκε στη σημασία του να μάθει η ομάδα του από αυτή την ήττα.

Οι δηλώσεις του Τσάμπι Αλόνσο

«Ήταν ένα κακό ματς. Δεν ξεκινήσαμε καλά, δεν παίξαμε καλά ούτε συλλογικά ούτε σε ό,τι αφορά την ποιότητα με και χωρίς την μπάλα. Είμαστε σε φάση αναδόμησης, σήμερα ήρθε η πρώτη μας ήττα. Πρέπει να μάθουμε από αυτό που συνέβη, γιατί σίγουρα θα μας χρησιμεύσει στο μέλλον. Αλλά δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Είμαστε πληγωμένοι, όπως και οι φίλαθλοι. Ήταν ντέρμπι και ήταν μια δίκαιη ήττα. Δεν ήμασταν.… μέσα στο παιχνίδι, μας έλειπε ταχύτητα. Η ήττα πονάει.

Αλλά είναι και κάτι θετικό για το μέλλον. Ωστόσο, δεν ξεκινήσαμε καλά. Στις μονομαχίες, στις μπάλες στον χώρο.… ήμασταν υπερβολικά ηττοπαθείς. Έπειτα, με την μπάλα, δεν βρήκαμε λύσεις. Το παιχνίδι ήταν, συνολικά κακό. Δίκαιη ήττα».