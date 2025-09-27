Παπαδόπουλος: «Χάσαμε την συγκέντρωση μας μετά την διακοπή»

Ο Νίκος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι η ομάδα του, έχασε την συγκέντρωση της μετά την διακοπή λόγω προβλήματος του VAR και για αυτό το λόγο δέχθηκε το τρίτο γκολ, στην ήττα του Λεβαδειακού στην έδρα του Ολυμπιακού με 3-2.

Την ήττα με 3-2 γνώρισε ο ανταγωνιστικότατος Λεβαδειακός, απέναντι στον Ολυμπιακό. Με τον προπονητή των Βοιωτών στις δηλώσεις του να τονίζει ότι η έλλειψη συγκέντρωσης ύστερα την διακοπή λόγω του VAR, έφερε το τρίτο γκολ των «Πειραιωτών».

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Όπως πάντα εμείς θέλουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο, στο πρώτο ημίχρονο είχαμε αρκετά προβλήματα από τα άκρα, δεν είχαμε καλές τοποθετήσεις και μας έκαναν αρκετές επιθέσεις από εκεί. Η ομάδα μας έδειξε για άλλη μια φορά ότι μπορεί να αντιδράει κόντρα και σε μεγάλες ομάδες, μέσα σε δυνατές έδρες.

Μετά την διακοπή λόγω του προβλήματος στο VAR, χάσαμε την συγκέντρωση μας και αμέσως μετά δεχθήκαμε ένα γκολ το οποίο πιθανόν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε η ομάδα που παίζει αντιποδόσφαιρο κόντρα σε μεγάλες ομάδες, προσπαθούμε να πιέσουμε, να δημιουργήσουμε και μέσα σε αυτή την διαδικασία να έρθει το αποτέλεσμα. Σήμερα δεν ήρθε αυτό, αλλά οι παίκτες μου προσπάθησαν πολύ.»