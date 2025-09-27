Ολυμπιακός - Λεβαδειακός: Το 2ο γκολ των φιλοξενούμενων μέτρησε 16 λεπτά μετά... λόγω VAR!

Μπορεί ο Λεβαδειακός να ισοφάρησε- προσωρινά, όπως αποδείχτηκε- το ματς με τον Ολυμπιακό σε 2-2 στο 79ο λεπτό, όμως το τέρμα μέτρησε στο 95΄ λόγω προβλήματος στο VAR.

Το ρολόι στο «Καραϊσκάκης» έδειχνε το 79ο λεπτό όταν ο Μανθάτης με κεφαλιά-πάσα βρήκε τον Γκούμα και ο τελευταίος, με τρομερό τρόπο, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Ωστόσο, και παρά το γεγονός πως ο διαιτητής Κατσικογιάννης έδειξε σέντρα, το τέρμα δεν μέτρησε αμέσως αλλά χρειάστηκε να περάσουν 16 ολόκληρα λεπτά για να «γράψει» στο σκορ.

Ο λόγος; Δε λειτουργούσε σωστα το VAR!

Έτσι, κι αφού υπήρξε μία τεράστια διακοπή 16 λεπτών- κατά την οποία... πάγωσαν οι παίκτες- το γκολ εν τέλει μέτρησε στο 95', καθώς ήταν αδύνατη να εξεταστεί σωστά η φάση- μια φάση, πάντως, που δε φάνηκε να υπάρχει το παραμικρό στην κανονική ροή του παιχνιδιού αλλά και στα ριπλέι που ακολούθησαν,