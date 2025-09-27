Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τους εκδρομείς στην Τρίπολη

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τους φιλάθλους της σχετικά με τον αγώνα της Κυριακής στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα.

Αναλυτικά:

Στην πόλη θα τελούνται εορταστικές εκδηλώσεις για τα 204 χρόνια από την απελευθέρωσή της, γεγονός που θα επιφέρει σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Η προσέγγιση στο κέντρο της πόλης μέχρι τις μεσημεριανές ώρες δεν θα είναι εφικτή με αυτοκίνητο, ενώ θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι από την αστυνομία στις εισόδους της πόλης. Η κατάσταση αναμένεται να ομαλοποιηθεί τις απογευματινές ώρες, μετά το πέρας των εκδηλώσεων.

Υπενθυμίζουμε πως τα μέτρα της αστυνομίας θα είναι αυστηρά, με εντατικούς ελέγχους περιμετρικά του γηπέδου και κατά την είσοδο σε αυτό.

Υποστηρίζουμε την ομάδα μας σε κάθε γήπεδο, με σεβασμό στην ομάδα και στην πόλη που μας φιλοξενεί.