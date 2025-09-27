Βαθμολογία Super League: Μόνος πρώτος ο Ολυμπιακός, στραβοπάτημα για Άρη

Με το 3-2 επί του Λεβαδειακού, οι ερυθρόλευκοι απολαμβάνουν την μοναξιά της κορυφής, την ώρα που ο βαθμός που πήρε ο Πανσερραϊκός στο «Κλεάνθης Βικελίδης» από τον Άρη, άφησε μόνο στην τελευταία θέση τον Αστέρα Τρίπολης AKTOR.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες του Σαββάτου για την 5η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. Ολυμπιακός 5 13 13-3 2. ΑΕΚ 4 10 5-1 3.ΠΑΟΚ 4 10 4-1 4. Άρης 5 10 6-4 5. Λεβαδειακος 5 7 10-7 6. Βόλος 4 6 4-6 7. Ατρόμητος 4 4 4-4 8. Κηφισιά 4 4 6-7 9. Παναιτωλικός 4 4 3-4 10. ΑΕΛ 4 4 4-5 11. ΟΦΗ 4 3 2-6 12. Παναθηναϊκος 3 2 4-5 13. Πανσερραϊκός 5 2 2-10 14. Αστέρας Τρίπολης AKTOR 4 1 3-7

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η 5η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τις εξής αναμετρήσεις

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

17:00: ΑΕΚ - Βόλος ΝΠΣ

19:00: ΟΦΗ - Κηφισιά

20:30: Αστέρας Τρίπολης AKTOR - ΠΑΟΚ

21:00: Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

18:00: Ατρόμητος - ΑΕΛ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (6η)

Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025

18:00: Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης AKTOR

18:30: ΟΦΗ - Άρης

20:30: ΑΕΛ - Βόλος ΝΠΣ

Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025

18:00: Κηφισιά - ΑΕΚ

18:00: Λεβαδειακός - Παναιτωλικός

20:30: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

21:30: Παναθηναϊκός - Ατρόμητος