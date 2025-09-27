Βαθμολογία Super League: Μόνος πρώτος ο Ολυμπιακός, στραβοπάτημα για Άρη

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες του Σαββάτου για την 5η αγωνιστική έχει ως εξής:
|1. Ολυμπιακός
|5
|13
|13-3
|2. ΑΕΚ
|4
|10
|5-1
|3.ΠΑΟΚ
|4
|10
|4-1
|4. Άρης
|5
|10
|6-4
|5. Λεβαδειακος
|5
|7
|10-7
|6. Βόλος
|4
|6
|4-6
|7. Ατρόμητος
|4
|4
|4-4
|8. Κηφισιά
|4
|4
|6-7
|9. Παναιτωλικός
|4
|4
|3-4
|10. ΑΕΛ
|4
|4
|4-5
|11. ΟΦΗ
|4
|3
|2-6
|12. Παναθηναϊκος
|3
|2
|4-5
|13. Πανσερραϊκός
|5
|2
|2-10
|14. Αστέρας Τρίπολης AKTOR
|4
|1
|3-7
* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.
Η 5η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τις εξής αναμετρήσεις
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
17:00: ΑΕΚ - Βόλος ΝΠΣ
19:00: ΟΦΗ - Κηφισιά
20:30: Αστέρας Τρίπολης AKTOR - ΠΑΟΚ
21:00: Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
18:00: Ατρόμητος - ΑΕΛ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (6η)
Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025
18:00: Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης AKTOR
18:30: ΟΦΗ - Άρης
20:30: ΑΕΛ - Βόλος ΝΠΣ
Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025
18:00: Κηφισιά - ΑΕΚ
18:00: Λεβαδειακός - Παναιτωλικός
20:30: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
21:30: Παναθηναϊκός - Ατρόμητος