Η Ατλέτικο Μαδρίτης χτύπησε στο ψαχνό όλες τις αδυναμίες της Ρεάλ και την διέλυσε στο ιστορικό 5-2!

Στην πρώτη τους μονομαχία επί ισπανικού εδάφους, ο Τσάμπι Αλόνσο πήρε ένα γερό μάθημα προπονητικής από τον Ντιέγκο Σιμεόνε.

Όχι, γιατί έφαγε πέντε γκολ, αλλά γιατί ο Τσόλο διάβασε όλα τα προβλήματα της «βασίλισσας» και την χτύπησε αλύπητα με ανταρτοπόλεμο.

Για την ακρίβεια, βομβάρδισε με την αεροπορία του το πεζικό της Ρεάλ Μαδρίτης, που δεν είχε καμία απάντηση κάθε φορά που η μπάλα σηκωνόταν στον αέρα.

Το πρώτο αεροπορικό χτύπημα ήρθε στο 14ο λεπτό, όταν μετά από σέντρα το Σιμεόνε, ο Λε Νορμάν έβαλε μέσα στα δίχτυα όλη την αντίπαλη άμυνα και έκανε το 1-0.

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρήκε τις πρώτες απαντήσεις από το πεζικό της, με τον Αρντά Γκιουλέρ να κάνει εκπληκτικά πράγματα.

Με μαγική μπαλιά, ο Τούρκος βρήκε τον Μπαπέ, ο οποίος με ωραίο διαγώνιο συρτό σουτ ισοφάρισε άμεσα (25’), ενώ ο Γκιουλέρ με πολύ όμορφη εκτέλεση πάνω στην κίνηση έδωσε προβάδισμα με 1-2 (36’), παγώνοντας το Μετροπολιτάνο.

Αυτό που ακολούθησε όμως δεν είχε προηγούμενο για την Ρεάλ Μαδρίτης που… ήπιε θάλασσα. Αμέσως μετά το 1-2, ο Χουλιάν Άλβαρες με εκπληκτικό φαλτσαριστό σουτ σημάδεψε το δοκάρι, ενώ από νέα σέντρα και χάος στον αέρα, το γκολ του Λανγκλέ (44’) ακυρώθηκε για χέρι.

Ωστόσο, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, άλλη μία σέντρα έφερε το 2-2 με τον Σόρλοθ που άλλαξε όλη την ενέργεια της αναμέτρησης.

Στην επανάληψη οι ροχιμπλάνκος έτρωγαν σίδερα, απέναντι σε μία άμυνα που δίχως τον Έντερ Μιλιτάο (έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο) κατέρρευσε.

Μία εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χουλιάν Άλβαρες (51’) και μία φαουλάρα του Αργεντινού (63’) έφεραν το σκορ στο 4-2, με τον Γκριεζμάν να βάζει το κερασάκι στην τούρτα στις καθυστερήσεις σε μία υποδειγματική αντεπίθεση για το ιστορικό 5-2 και την πρώτη φετινή απώλεια της «βασίλισσας» που ήρθε με τον πιο ηχηρό τρόπο.