Η Λίβερπουλ φάνηκε ότι θα σώσει τον βαθμό, όμως στο φινάλε «μίλησε» τελικά η Κρίσταλ Πάλας που νίκησε 2-1 τους Reds με γκολ στο 97’ και ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας!

Αδιανότητα πράγματα συνεχίζει να κάνει η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ που παρέμεινε η μοναδική αήττητη στην Premier League και υποχρέωσε την Λίβερπουλ στην πρώτη της ήττα. Η Πάλας «χτύπησε» με γκολ στο 97’, με τη σπεσιαλιτέ δηλαδή των πρωταθλητών, που είχαν φροντίσει να σκοράρουν και πάλι αργά στον αγώνα με τον Κιέζα. Με το 2-1 η Πάλας ανέβηκε στη 2η θέση του πρωταθλήματος τρέχοντας την καλύτερη φόρμα της ιστορίας της.

Οι γηπεδούχοι κάθε άλλο παρά «έκλεψαν» το αποτέλεσμα. Στο πρώτο μέρος άνοιξαν το σκορ στο 9’ με τον Σαρ και στη συνέχεια είχαν τρεις τρομερές ευκαιρίες να πετύχουν τουλάχιστον ένα γκολ ακόμα. Ο Βραζιλιάνος keeper σταμάτησε στο 10’ τον Πίνο, στο 20’ τον Μουνιός και στο 22’ έβγαλε το τρελό τετ-α-τετ με τον Ματετά, ο οποίος είχε και δοκάρι. Δοκάρι είχε και η Λίβερπουλ στο 17’ με τον Γκράβενμπερχ έπειτα από σουτ του Σαλάχ στο τείχος και το 1-0 έμεινε για το πρώτο μέρος.

Και φάνηκε ότι θα μείνει και για το δεύτερο, όμως τελικά, καμία σχέση. Οι Reds μπήκαν πιο δυνατά, είχαν πιο επικίνδυνες στιγμές κόντρα σε μια Πάλας που προσπάθησε να κρατήσει το αποτέλεσμα και παρότι ένα γκολ του Κιέζα ακυρώθηκε με VAR για χέρι, τελικά ο Ιταλός έφερε το ματς στα ίσα στο 97’. Όλα έδειχναν καλά με έναν πολύτιμο βαθμό στο φινάλε κόντρα σε ένα πολύ σκληρό σύνολο, όμως τελικά η Πάλας ήταν όντως πολύ σκληρή και με αριστερό του Ενκέτια στο 97’ έπειτα από στημένη φάση πήρε μια απίστευτη νίκη που την ανέβασε στη 2η θέση και το -3 από την κορυφή της Premier League έπειτα από 6 αγωνιστικές.