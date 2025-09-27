Bundesliga: Karim… the dream οδηγεί την Ντόρτμουντ! (vids)

Με κορυφαίο σε ακόμα ένα παιχνίδι τον Καρίμ Αντεγέμι, η Μπορούσια Ντόρτμουντ πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Μάιντς και σκαρφάλωσε στην δεύτερη θέση.

Φέτος είναι η χρονιά του. Χρονιά εξέλιξης. Χρονιά μεταμόρφωσης του σε ηγέτη. Ταχύτητα σπρίντερ είχε πάντα. Απλώς, τώρα ξέρει να την αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο και να προκαλεί χάος στις αντίπαλες άμυνες.

Ο Καρίμ Αντεγέμι για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι είχε γκολ ή ασίστ και η Μπορούσια Ντόρτμουντ που μοιάζει πολύ πιο συμπαγής και σοβαρή φέτος εντός συνόρων πέρασε από την έδρα της Μάιντς με 0-2.

Σε ένα παιχνίδι όπου ο Γιούλιαν Μπραντ είχε και τις δύο ασίστ, ο Αντεγέμι είχε γκολ και κερδισμένη αποβολή, με τους Βεστφαλούς να φτάνουν στο πολύ πειστικό 0-2 και να σκαρφαλώνουν στην δεύτερη θέση.

Σε απόσταση αναπνοής, η πολύ βελτιωμένη Λειψία που μετά το 6-0 της πρεμιέρας από την Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει μόνο με νίκες. Η Βόλφσμπουργκ έχασε ευκαιρίες με το τσουβάλι, όμως ένα γκολ του Μπακαγιόκο από νωρίς ήταν αρκετό για να φέρει την 4η σερί νίκη (0-1) για τους φιλοξενούμενους που γίνονται όλο και καλύτεροι.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής της Bundesliga έχουν ως εξής:

Μάιντς - Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-2

(27’ Σβένσον, 40’ Αντεγέμι)

Ζανκτ Πάουλι - Μπάγερ Λεβερκούζεν 1-2

(33’ Βαλ / 25΄Ταπσόμπα, 58’ Ποκού)

Βόλφσμπουργκ - Λειψία 0-1

(8’ Μπακαγιόκο)

Χάιντενχαϊμ - Άουγκσμπουργκ 2-1

(47’ Κάουφμαν, 54’ Κοντέ / 90’+8’ Τιτς)