Η πωρωτική ομιλία του Μπακασέτα: «Ο Παναθηναϊκός είναι συνδεδεμένος με την Ευρώπη!» (vid)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα απολαυστικό βίντεο με την παρακάμερα από την επιβλητική «4άρα» επί της Γιούνγκ Μπόις στην Βέρνη, με την ομιλία του Τάσου Μπακασέτα να ξεχωρίζει.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με τον πλέον ιδανικό τρόπο τις υποχρεώσεις τους στο Europa League, πανηγυρίζοντας το «διπλό» με 1-4 επί της Γιούνγκ Μπόις στην Βέρνη.

Η ΠΑΕ δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο με την παρακάμερα της αναμέτρησης, στο οποίο -πέρα από τις αντιδράσεις πάγκου και εξέδρας- ξεχωρίζει ο λόγος που έβγαλε στην ομάδα πριν την σέντρα ο αρχηγός, Τάσος Μπακασέτας.

«Παιδιά, θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό. Η ομάδα αυτή είναι συνδεδεμένη με την Ευρώπη! Χρειάζεται δραση! Από την αρχή του αγώνα αγώνα θέλω πλήρη συγκέντρωση, φιλοδοξία και επιθυμία για νίκη. Είμαστε όλοι μαζί και θα νικήσουμε ό,τι και να γίνει!» ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του.

Μετά την λήξη ο Κόντης έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του, τόνισε ότι το μυαλό στρέφεται πλέον στον Παναιτωλικό και έδωσε το... έναυσμα για καθολική αποθέωση του Ζαρουρί. «Συγχαρητήρια σε όλους. Είμαι πολύ περήφανος για αυτά που κάνατε, μπορεί να είμαι λίγες ημέρες μαζί σας. Αξίζατε 100% τη νίκη. Ο τρόπος που παίξατε, που ανταπεξήλθατε σε μια δύσκολη κατάσταση. Ελέγξατε πλήρως το ματς. Μέχρι σήμερα, πανηγυρίζουμε. Από αύριο το μυαλό μας είναι στον Παναιτωλικό. Ποιος είναι ο MVP απόψε;» είπε συγκεκριμένα.

Δείτε το βίντεο: