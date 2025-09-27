Επίσημο: Εποχή Νούνο Εσπίριτο Σάντο στην Γουέστ Χαμ

Τα σφυριά βρήκαν άμεσα τον αντικαταστάτη του Γκρέιαμ Πότερ στο πρόσωπο του πρώην τεχνικού της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η Γουέστ Χαμ θα είναι ο τρίτος προπονητικός προορισμός του Νούνο Εσπίριτο Σάντο μετά την Γουλβς και την Νότιγχαμ Φόρεστ.

Τα σφυριά κινήθηκαν αστραπιαία και μετά το διαζύγιο με τον Γκρέιαμ Πότερ ήρθαν σε συμφωνία με τον Πορτογάλο τεχνικό, ο οποίος υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο και θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο των Λονδρέζων την Δευτέρα στην αναμέτρηση με την Έβερτον.