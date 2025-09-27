Επίσημο: Εποχή Νούνο Εσπίριτο Σάντο στην Γουέστ Χαμ

Η Γουέστ Χαμ θα είναι ο τρίτος προπονητικός προορισμός του Νούνο Εσπίριτο Σάντο μετά την Γουλβς και την Νότιγχαμ Φόρεστ.
Τα σφυριά κινήθηκαν αστραπιαία και μετά το διαζύγιο με τον Γκρέιαμ Πότερ ήρθαν σε συμφωνία με τον Πορτογάλο τεχνικό, ο οποίος υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο και θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο των Λονδρέζων την Δευτέρα στην αναμέτρηση με την Έβερτον.
West Ham United is delighted to announce the appointment of Nuno Espírito Santo as the Club’s new men’s Head Coach. 🤝— West Ham United (@WestHam) September 27, 2025