Ο ΠΑΟΚ δεν βρήκε αντίσταση από τον Διομήδη και έκανε... πάρτι στο Άργος, κερδίζοντας με 29-22 για τη 2η αγωνιστική της Handball Premier.

Η 2η αγωνιστική της Handball Premier βρήκε αντιμέτωπους στο Άργος δύο «παραδοσιακά» δυνατές ομάδες της κατηγορίας, τον Διομήδη και τον ΠΑΟΚ.

Ο Δικέφαλος μπήκε καλύτερα στα πρώτα λεπτά και προηγήθηκε νωρίς με τρία γκολ διαφορά (2-5 στο 7΄) με πρωταγωνιστή τον Μπάμπη Δομπρή.

Η «ασπρόμαυρη» διαφορά έφτασε και στο +5 (3-8) με τη συμπλήρωση 15 λεπτών αγώνα με γκολ του Μπάτζιου με τους «Λύκους» να μειώνουν άμεσα σε 5-8, αλλά ο ΠΑΟΚ πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ του 10-15 ενόψει της επανάληψης.

Η εικόνα δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο και με γκολ του Τριανταφυλλίδη οι Θεσσαλονικείς ξέφυγαν στο +9 (13-22) στο 41ο λεπτό του αγώνα. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Άρσιτς, σκόραρε από τη μία εστία στην άλλη για το 14-24 με τον Δικέφαλο να κάνει... πάρτι στο Άργος.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με μεγάλη διαφορά στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης, την οποία κράτησε μέχρι τη λήξη και το τελικό 22-29 με το οποίο έκανε... σεφτέ τη φετινή σεζόν. Tην επόμενη αγωνιστική ο Δικέφαλος υποδέχεται τα Βριλήσσια, ενώ ο Διομήδης ταξιδεύει στην πρωτεύουσα να αντιμετωπίσει τον Αθηναϊκό.