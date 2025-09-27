Λεβαδειακός: Με επτά αλλαγές στην ενδεκάδα εναντίον του Ολυμπιακού

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Λεβαδειακού για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», και έχει επτά αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα της προηγούμενης Τετάρτης.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος γνωστοποίησε τους παίκτες που θα ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα απέναντι στους «ερυθρόλευκους» για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Στο παιχνίδι Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με την ΑΕΛ, τόσο ο Παλάσιος, όσο και οι Λαγιούς, Λιάγκας, Βήχος, Τσόκαϊ, Κωστή, Αμπού Χάνα, είχαν βρεθεί στον πάγκο των Βοιωτών.

Ο Έλληνας τεχνικός αποφάσισε να τους επαναφέρει στο βασικό σχήμα, αφού μετά το ροτέισον του Κυπέλλου, ψάχνει την καλή συνέχεια της πορείας των Βοιωτών και στο πρωτάθλημα.

Η ενδεκάδα του Λεβαδειακού

Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα, Λιάγκας, Τσάπρας, Τσόκαϊ, Τσιμπόλα, Κωστή, Λαγιούς, Παλάσιος, Όζμπολτ