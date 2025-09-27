Με Στρεφέτσα και Ποντένσε στα εξτρέμ ο Ολυμπιακός κόντρα στον Λεβαδειακό (pic)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την αρχική σύνθεση του Ολυμπιακού για την εντός έδρας αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League απέναντι στον Λεβαδειακό (18:00).

Οι Πειραιώτες υποδέχονται τους Βοιωτούς στο Φάληρο για την 5η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος και λίγη ώρα πριν την σέντρα (18:00) της αναμέτρησης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την αρχική σύνθεση της ομάδας του, η οποία έχει συνολικά 11 (!) αλλαγές σε σχέση με το μεσοβδόμαδο ματς Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον Αστέρας Aktor στην Τρίπολη.

Ο Βάσκος τεχνικός ξεκινάει με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια και τετράδα στην άμυνα τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα. Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Μουζακίτης και Έσε, ενώ μπροστά τους σε ρόλο δημιουργού θα ξεκινήσει ο Τσικίνιο. Στα άκρα της επίθεσης θα κινούνται οι Στρεφέτσα και Ποντένσε, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ξεκινάει ο Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Μουζακίτης, Έσε, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

Oι αναπληρωματικοί: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Ροντινέι, Μάντσα, Καμπελά, Πνευμονίδης, Γιαζίτσι, Ταρέμι.