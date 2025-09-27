Κλίχ κατά Ίντερ Μαϊάμι: «Ο πατέρας του Μέσι κάνει κουμάντο στην ομάδα, μην πάτε»

Ο Ματέους Κλίχ, πρώην μέσος της D.C. Γιουνάιτεντ και της Ατλάντα, έκανε σφοδρή κριτική στην Ίντερ Μαϊάμι και στον τρόπο λειτουργίας της ομάδας με τον Λιονέλ Μέσι εκεί.

Ο 35χρονος Πολωνός, τόνισε πως «δεν προτείνει σε κανέναν να πάει στο Μαϊάμι», καθώς όπως αναφέρει επικρατεί χάος και «τίποτα δεν γίνεται χωρίς τη συγκατάθεση του πατέρα του Μέσι».

Σύμφωνα με τον Κλίχ, η ομάδα του Μέσι έχει σοβαρά οργανωτικά προβλήματα, με παίκτες, προπονητές και μέλη του σταφ να αποχωρούν συνεχώς.

Ακόμη, ανέφερε πως η απόσταση του γηπέδου από το κέντρο του Μαϊάμι κάνει ακόμη πιο δύσκολη την καθημερινότητα.

Για τις υπόλοιπες ομάδες του MLS, ο Πολωνός διεθνής στάθηκε στη Νέα Υόρκη, χαρακτηρίζοντάς την πιο ελκυστική επιλογή για Ευρωπαίους ποδοσφαιριστές, ενώ ξεχώρισε τις εγκαταστάσεις των Columbus Crew και Cincinnati, αν και, όπως είπε, «οι πόλεις είναι βαρετές για να ζεις».