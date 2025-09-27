Ατλέτικο Μαδρίτης - Ρεάλ Μαδρίτης: Οι εκλεκτοί των τεχνικών για το μαδριλένικο ντέρμπι

Λίγο πριν την έναρξη του ντέρμπι ανάμεσα σε Ατλέτικο και Ρεάλ Μαδρίτης (17:15), οι προπονητές των ομάδων πήραν την τελική τους απόφαση.

Τόσο ο Τσάμπι Αλόνσο, όσο και ο Ντιέγκο Σιμεόνε έκαναν γνωστές τις επιλογές τους για τα βασικά σχήματα των ομάδων.

Η Ρεάλ μέχρι στιγμής έχει το απόλυτο (6/6) και είναι στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, ενώ η Ατλέτικο βρίσκεται στην ένατη θέση.

Οι ενδεκάδες

Ρεάλ Μαδρίτης (Αλόνσο): Κουρτουά, Καρβαχάλ, Χουισέν, Καρερας, Τσουαμενί, Βαλβέρδε, Μπέλιγχαμ, Γκιολέρ, Βινίσιους, Μπαπέ

Ατλέτικο Μαδρίτης (Σιμεόνε): Όμπλακ, Γιορέντε, Λε Νορμάντ, Λενγκλέ, Χάνκο, Κόκε, Μπάριος, Γκιολιάνο, Νίκο, Γκριεζμάν, Αλβάρεζ.