Νίκη με Λεβαδειακό πριν την Άρσεναλ για τους Νέους του Ολυμπιακού

Στις νίκες επέστρεψε η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού, η οποία μετά την εκτός έδρας ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, επικράτησε με σκορ 2-0 απέναντι στον Λεβαδειακό για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Κ19.

Οι «ερυθρόλευκοι» πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο ευρωπαϊκό παιχνίδι της League Phase του UEFA Youth League με αντίπαλο την Άρσεναλ που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη (01/10) στο Λονδίνο.

Στα αγωνιστικά ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και είχε την πρώτη του καλή στιγμή στο 13ο λεπτό, όταν μετά από κόρνερ του Χάμζα ο Κότσαλος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα άουτ. Δύο λεπτά αργότερα ο Τζαμαλής είχε σπουδαία ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει από πλεονεκτική θέση.

Στο 35′ οι Πειραιώτες κατάφεραν να προηγηθούν, όταν μετά από σέντρα του Κολοκοτρώνη, ο Χάμζα κινήθηκε έξυπνα στην πλάτη της άμυνας και με κεφαλιά έκανε το 1-0.

Τρία λεπτά μετά και συγκεκριμένα στο 38′ ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι, όταν στην προσπάθεια τους να διώξουν οι αμυντικοί του Λεβαδειακού η μπάλα βρήκε στο χέρι του Πούλου και ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Έρικ Χάμζα και με ψυχραιμία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός είχε και πάλι τον έλεγχο του αγώνα και παρότι ο ρυθμός του αγώνα είχε πέσει αισθητά η ομάδα του Γιώργου Σίμου είχε δύο καλές ευκαιρίες να πετύχει και τρίτο τέρμα αρχικά με το μακρινό σουτ του Θεοδωρίδη στο 66′ στο οποίο είχε σωστή αντίδραση ο αντίπαλος τερματοφύλακας και στο 80′ με το σουτ του Λάνα που κόντραρε και πέρασε ελάχιστα έξω.

Επόμενη αναμέτρηση για τους Νέους του Ολυμπιακού είναι με αντίπαλο την Άρσεναλ εκτός έδρας στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Youth League.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γ. Σίμος): Χριστοδουλόπουλος, Αβραμούλης, Θεοδωρίδης, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Φίλης (59′ Λάνα), Κολοκοτρώνης (59′ Τρικαλιώτης), Κότσαλος (78′ Στάντζος), Τζαμαλής (59′ Βασιλακόπουλος), Χάμζα (64′ Καλαϊντζίδης), Σιώζιος.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Τζανάκης, Κοτσίνης, Αλαφάκης, Πούλος, Τζίτσας, Παπαροϊδάμης, Τσουφλίδης (77′ Μικέλης), Κουλουκηθάς (59′ Γενούζης), Πεκίνι (65′ Πούλιος), Μάγγος (77′ Τριάντης), Τζεμπελίκος.