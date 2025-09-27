Ο κόσμος της ΑΕΚ πρέπει να αποδείξει πως είναι έξυπνος…

Επιτέλους μετά από πάρα πολύ καιρό ένας αγώνας για… παιδιά και οικογένειες στη Νέα Φιλαδέλφεια. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Στις 5 το απόγευμα. Ελπίζω να έχει και λίγη συννεφιά γιατί είναι λίγο δύσκολο να βρίσκεσαι σε ένα κομμάτι του γηπέδου όταν ο ήλιος είναι ακόμη ψηλά. Σε κάθε περίπτωση είναι οικογενειακή ώρα που θυμίζει λίγο και τα παλιά που πηγαίναμε από τις 3 και όταν ο ήλιος έκαιγε στην Σκεπαστή μας ζήλευαν όλοι οι άλλοι κι ας ήμασταν όρθιοι. Η Φιλαδέλφεια θα είναι λαμπερή από το πρωί όπως είναι πάντα κάθε πόλη που παίζει η ΑΕΚ αλλά πόσο περισσότερο ο ιερός αυτός τόπος που τόσα χρόνια έχει την ευλογιά να φιλοξενεί την ομάδα που τον έκανε διάσημο σε όλο τον πλανήτη. Κι ας έχουν περάσει τρία χρόνια από τα εγκαίνια που κατά σύμπτωση έχουν επέτειο σε 3 μέρες ακόμη δεν έχουμε συνέλθει από το σοκ της επιστροφής μας στο ΣΠΙΤΙ μας που έμοιαζε κάποιες στιγμές να το έχουμε χάσει για πάντα…

Η διάθεση είναι καταπληκτική λοιπόν, η ΑΕΚ είναι 12 ματς αήττητη (so what??) και αρχής γενομένης από τον Ιούλιο μόνο την προηγούμενη Κυριακή έφυγε από το γήπεδο χωρίς να έχει πάρει αυτό που ήθελε. Το παιχνίδι μόνο εύκολο δεν είναι απέναντι σε μια ομάδα που παίζει μπάλα και έχει άγνοια κινδύνου όμως υπάρχει και κάτι που χαλάει την διάθεση. Το έκανε επίτηδες σε μια παιδιάστικη κίνηση επίδειξης δύναμης ο αρχιδιαιτητής Λανουά ορίζοντας τον έντιμο Φωτιά διαιτητή.

Τον χειριστή VAR της προηγούμενης Κυριακής που σε χρόνο ρεκόρ κατάφερε να βρει το πλάνο που δεν κατάφερε να βρει κανείς και ακύρωσε το γκολ του Πινέδα χωρίς να φωνάξει τον διαιτητή για να δει κι αυτός το χέρι ενώ στην αμέσως προηγούμενη φάση δεν είδε το πόδι του Παντελάκη να απειλεί με πολύ σοβαρό τραυματισμό τον Λουκά Γιόβιτς αφήνοντας το παιχνίδι να συνεχιστεί μόνο με κίτρινη κάρτα. Για άλλη μια φορά, ο έντιμος Φωτιάς έστω κι από τη άνεση του δωματίου VAR κι όχι μέσα στο γήπεδο, στέρησε από την ΑΕΚ αυτό που δικαιούταν…

Την επόμενη μέρα ο αρχιδιαιτητής Λανουά έσπευσε να πει αυτά που ήθελε να ακούσει ο Ολυμπιακός αλλά παρέλειψε να σχολιάσει την φάση αυτή για να ξέρουμε κι εμείς επιτέλους τι ισχύει αφού την προηγούμενη μέρα του αγώνα της Λάρισας είχε αποβληθεί παίκτης της Κηφισιάς στον αγώνα με τον Άρη για ανατριχιαστικά όμοιο φάουλ με αυτό που έκανε ο Παντελάκης και συνέχισε να παίζει κανονικά. Και όχι μόνο αυτό αλλά μάθαμε από επιλεκτική διαρροή από αυτές που ακολουθούν τα μαθήματα… υπακοής του Λανουά στους διαιτητές πως ορθώς δεν δόθηκε κόκκινη επειδή το χτύπημα ήταν στο παπούτσι λες κι ο Γιόβιτς φόραγε… καουμπόικες μπότες για να θυμηθούμε και τα 80’ς.

Κι εκεί που νομίζαμε πως εκεί τελείωσε η υποτίμηση, για άλλη μια φορά, της νοημοσύνης μας, ήρθε το τελικό χτύπημα. Ο Φωτιάς ορίστηκε στη Φιλαδέλφεια. Εγγυημένος εκνευρισμός της εξέδρας από το πρώτο λεπτό και mind game με τους παίκτες της ΑΕΚ. Δεν υπήρχαν άλλοι διαιτητές… Έπρεπε να βάλει αυτόν ο Λανουά. Η ΑΕΚ δεν αντέδρασε. ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΕΚΑΝΕ. Ότι είναι να ειπωθεί μπορεί να ειπωθεί από Δευτέρα. Τώρα πρέπει να αποδείξουμε πως είμαστε έξυπνοι. Σίγουρα πολύ πιο έξυπνοι από όσο νομίζει ο Λανουά και όλη η παρέα.

Ακολουθούν δυο αγώνες εκτός σε Ευρώπη και Ελλάδα και ο επόμενος εντός έδρας είναι με τον ΠΑΟΚ. Πολύ θα ήθελαν αυτός ο αγώνας να γίνει χωρίς τον κόσμο της ΑΕΚ στην εξέδρα. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το επιτρέψουμε. Θυμίζω πως αρκεί ένα μπουκαλάκι με νερό. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο για να αναλάβει η ΔΕΑΒ και να κλείσει την Φιλαδέλφεια. Επαναλαμβάνω. Πρέπει ο κόσμος της ΑΕΚ να αποδείξει πως είναι έξυπνος. Πρέπει αυτό που έκανε ο Λανουά να γυρίσει υπέρ της ΑΕΚ. Η Αγιά Σοφιά πρέπει να καταπιεί τους πάντες. Και μετά χωρίς κανένα πρόβλημα να μετράει αντίστροφα για το πρώτο εντός έδρας ντέρμπι της σεζόν. Ραντεβού εκεί. Φέρτε τα παιδιά σας και ελάτε…