Έτοιμος για Τρίπολη ο ΠΑΟΚ - Μοναδική απουσία ο Πέλκας

Η προετοιμασία του Δικεφάλου στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου (27.09) στη Νέα Μεσημβρία, λίγο πριν η ομάδα ξεκινήσει το ταξίδι της για Τρίπολη. Η προπόνηση περιλάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και στις στατικές φάσεις.
Μοναδική απουσία ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος συνεχίζει την θεραπεία μετά τη θλάση που υπέστη και θα επιστρέψει στην ενεργό δράση μετά την διακοπή.
Αναλυτικά η αποστολή των «ασπρόμαυρων»:
Παβλένκα , Τσιφτσής , Γκουγκεσασβίλι , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Λόβρεν , Βολιάκο , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Τέιλορ , Μεϊτέ , Οζντόεφ , Καμαρά , Μπιάνκο , Κωνσταντέλιας , Ιβανούσετς , Τάισον , Χατσίδης , Α.Ζίβκοβιτς , Ντεσπόντοφ , Τσάλοφ , Γιακουμάκης .
📋#SquadList Η αποστολή της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στον Αστέρα στην Τρίπολη. #ASTPAOK #StoiximanSuperLeague #slgr #OurWay— PAOK FC (@PAOK_FC) September 27, 2025
📝#TrainingReport - https://t.co/W5pqhZzFC2 #training #news pic.twitter.com/uuYz963pcm