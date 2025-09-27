Έτοιμος για Τρίπολη ο ΠΑΟΚ - Μοναδική απουσία ο Πέλκας

Με μοναδική απουσία τον Δημήτρη Πέλκα ταξιδεύει ο ΠΑΟΚ για την Τρίπολη, μέσω... Καλαμάτας, όπου αύριο (28/9 20:30) στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» αντιμετωπίζει τον τοπικό Αστέρα.

Η προετοιμασία του Δικεφάλου στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου (27.09) στη Νέα Μεσημβρία, λίγο πριν η ομάδα ξεκινήσει το ταξίδι της για Τρίπολη. Η προπόνηση περιλάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και στις στατικές φάσεις.

Μοναδική απουσία ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος συνεχίζει την θεραπεία μετά τη θλάση που υπέστη και θα επιστρέψει στην ενεργό δράση μετά την διακοπή.

Αναλυτικά η αποστολή των «ασπρόμαυρων»:

Παβλένκα , Τσιφτσής , Γκουγκεσασβίλι , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Λόβρεν , Βολιάκο , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Τέιλορ , Μεϊτέ , Οζντόεφ , Καμαρά , Μπιάνκο , Κωνσταντέλιας , Ιβανούσετς , Τάισον , Χατσίδης , Α.Ζίβκοβιτς , Ντεσπόντοφ , Τσάλοφ , Γιακουμάκης .

