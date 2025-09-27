Δεύτερη νίκη για την Κ17 της ΑΕΚ

Δεύτερη νίκη σε ισάριθμα ματς για την Κ17 της ΑΕΚ, που νίκησε 3-2 τον Βόλο ΝΠΣ στο αθλητικό κέντρο «Όλγα Βασδέκη» για το πρωτάθλημα των υποδομών της Super League 2025-26.

Μετά το 5-0 επί του Λεβαδειακού οι μικροί της Ένωσης καθάρισαν και τους Βολιώτες. Αν και ο Βόλος ισοφάρισε στο 13' το γκολ που είχε πετύχει ο Γερούκαλης από το 8', η ομάδα μας επανέκτησε το προβάδισμα στο τέλος του ημιχρόνου με τον Σαλτοριάδη και έφτασε στο 1-3 με τον Αργυρίου στο 62'. Το τελικό σκορ διαμοφώθηκε στο 94' με γκολ του Κλήμη για τον Βόλο.



ΑΕΚ (Περικλής Παπαπαναγής): Βαζιντάρης, Κασίδης (80' Τερζόπουλος) Λαμπριανίδης (65' Ταμπάκογλου) Θεοδοσίου, Σαλτοριάδης, Στεργιαρόπουλος (80' Αδάμος) Μαρίνος (65' Ποντίκης) Φραντζεσκάκης, Αργυρίου, Σιούτας (15' αναγκαστική αλλαγή Τσαντήλας).