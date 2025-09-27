Ισόπαλη με Παναιτωλικό η Κ19 του Παναθηναϊκού

Η Κ19 του Παναθηναϊκού έμεινε στο 2-2 με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, σε αναμέτρηση που έλαβε χώρα στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος.

Για μια ακόμα φορά φέτος οι «πράσινοι» είχαν τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης, δημιούργησαν τις περισσότερες ευκαιρίες, κυριάρχησαν, αλλά δεν κατάφεραν να πανηγυρίσουν τη νίκη, ενώ παρατάχθηκαν και με σημαντικές απουσίες, αφού δεν ήταν διαθέσιμοι οι Μπονόβας, Λάβδας, Καλοσκάμης, Ιωάννου και Μπόκος.

Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε μόλις στο 7ο λεπτό, όταν ο Νέμπης έκλεψε την μπάλα και βρήκε τον Ζέκα, με το σουτ του να μην μπορεί να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Η κεφαλιά του Γαζή στο 27' μετά από κόρνερ του Αργυρόπουλου πέρασε λίγο άουτ, με το 0-0 να διατηρείται μέχρι το τέλος του ημιχρόνου.

Οι «πράσινοι» ευτύχησαν να προηγηθούν στο 49', με εξαιρετική ατομική ενέργεια και σουτ εκτός περιοχής του Τερζή. Κόντρα στην ροή του αγώνα όμως, ο Παναιτωλικός βρήκε την ισοφάριση με τον Αλμπάνη στο 62'. Μετά από 11 λεπτά το «Τριφύλλι» πήρε εκ νέου το προβάδισμα με τον Σώκο, για να έρθει η ισοφάριση με κεφαλιά του Αδαμόπουλου στις καθυστερήσεις.

Παναιτωλικός Κ19: Παπαζώης, Μεγγίδης, Αδαμόπουλος, Λαζαρίδης, Ασημακούλας, Γκοντζάι, Γιωτόπουλος, Γερνάς, Βασιλείου, Σταμάτης, Χότζα

Παναθηναϊκός Κ19: Σταμέλλος, Σκαρλατίδης, Δημακόπουλος (78' Χαντζάρας), Γαζής, Βύντρα, Μαρκεζίνης, Τερζής (70' Ανδριώτης), Ζέκα (78' Μπαζούκης), Νεμπής, Αργυρόπουλος (57' Θεοχάρης) , Τρίκατζης (57' Σώκος)