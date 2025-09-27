Ολυμπιακός: Ο Ταρέμι υποψήφιος για τον τίτλο του καλύτερου Ασιάτη ποδοσφαιριστή

Η Ασιατική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου γνωστοποίησε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που διεκδικούν τον τίτλο του κορυφαίου Ασιάτη ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίζεται σε πρωτάθλημα του εξωτερικού και μεταξύ αυτών υπάρχει και το όνομα του Μέχντι Ταρέμι.

Ο Μέχντι Ταρέμι την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Ιταλία και στην Ίντερ, μετρώντας συνολικά 43 συμμετοχές με τρία γκολ στο ενεργητικό του. Τη φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά με τη φανέλα του Ολυμπιακού, έχοντας σκοράρει ήδη τέσσερα τέρματα σε ισάριθμα ματς.

Η Ασιατική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (AFC) ανακοίνωσε τις λίστες με τους υποψηφίους ποδοσφαιριστές και τις υποψήφιες ποδοσφαιρίστριες για τους τίτλους των κορυφαίων σε 20 διαφορετικές κατηγορίες και τον 33χρονο έμπειρο επιθετικό των Πειραιωτών να συμπεριλαμβάνεται σε μία εξ αυτών.

Ο Ταρέμι συμπεριλαμβάνεται σε αυτή για τον κορυφαίο Ασιάτη ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στο εξωτερικό, με τον στράικερ του Ολυμπιακού να είναι ο ένας από τους τρεις υποψηφίους για το βραβείο μαζί με τον Ιάπωνα Τακεφούσα Κούμπο της Σοσιεδάδ και τον Νοτιοκορεάτη, Κανγκ-Ιν, της Παρί Σεν Ζερμέν.

Η σχετική ανακοίνωση των νικητών/νικητριών θα πραγματοποιηθεί στις 16 Οκτωβρίου στο πλαίσιο των AFC Awards Riyadh 2025 στο King Fahad Cultural Center του Ριάντ.