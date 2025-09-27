Νέα επιβλητική νίκη της ΑΕΚ Κ15: Σκόρπισε με 6-2 τον Βόλο

Η ΑΕΚ νίκησε 6-2 τον Βόλο σε αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Κ15 της Super League 2025-26 στο αθλητικό κέντρο «Όλγα Βασδέκη».

Τη δεύτερη νίκη της πανηγύρισε η Κ15 της ΑΕΚ, καθώς μετά το 9-0 επί του Λεβαδειακού, επιβλήθηκε 6-2 του Βόλου.

Το σκορ στο ημίχρονο ήταν ισόπαλο 2-2 με σκόρερ για την ΑΕΚ τους Λιάκο (1-1 στο 36′) και τον Κορμανό στο 39′ (1-2) όμως στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ επέβαλε την ανωτερότητά της και πέτυχε άλλα τέσσερα γκολ με τους Κορμανό (46′) Ανδρικόπουλο (55′) Λιάκο (57′) και Μυλωνά (75′).

ΑΕΚ (Σταύρος Τζιωρτζιόπουλος): Ιορδανόπουλος, Ανδρικόπουλος (56′ Κανιός) Αμπελάς, Τσιφτσής (75′ Παπαναστάσης) Μυλωνάς, Κωνσταντινίδης, Τσαχουρίδης (63′ Πολυζωίδης) Κουργιαντάκης (41′ Μεργούπης) Κορμανός, Λιάκος, Δημητρούλας (63′ Βαμβακούσης).