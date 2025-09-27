Αναλαμβάνει τη Γουέστ Χαμ ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο

Νέος προπονητής της Γουέστ Χαμ είναι ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ο οποίος παίρνει τη θέση του Γκρέιαμ Πότερ που απολύθηκε νωρίτερα σήμερα. Ο Πορτογάλος τεχνικός, ο οποίος πριν λίγο καιρό απομακρύνθηκε από τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, συμφώνησε με τη διοίκηση των «σφυριών» και απομένουν οι επίσημες ανακοινώσεις.
Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, θα κάνει σήμερα την πρώτη του προπόνηση στη Γουέστ Χαμ, η οποία τη Δευτέρα αγωνίζεται εκτός έδρας με την Έβερτον.
🚨⚒️ Nuno Espirito Santo, new West Ham manager with immediate effect as contract has been approved.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 27, 2025
Portuguese manager replaces Graham Potter with first training session later today.
Nuno says yes to #WHUFC project. pic.twitter.com/J0Ke6Hfy7t