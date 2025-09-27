Παναθηναϊκός: Απαγορεύτηκε η οργανωμένη μετακίνηση οπαδών στο Αγρίνιο

Η αστυνομία απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων του Παναθηναϊκού στο γήπεδο του Παναιτωλικού, για το ματς της Κυριακής (28/9, 21:00).

Αναλυτικά:

H Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, ενημερώνει τους πολίτες ότι, κατά την διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 1, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων: Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 28-9-2025 και ώρα 21:00, στο γήπεδο του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας ΠΑΕ Παναθηναϊκός, για το γήπεδο του Παναιτωλικού, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

