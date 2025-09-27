Χαμός σε αθλητική εκπομπή στη Λατινική Αμερική – Δημοσιογράφοι πιάστηκαν στα χέρια (vid)

Ξέφυγαν σε αθλητική εκπομπή με τους δημοσιογράφους από το Περού να μη μένουν λεκτικές αντεγκλήσεις, αλλά να έρχονται στα χέρια!

Το πάθος για το ποδόσφαιρο στη Λατινική Αμερική είναι μεγάλο και όχι μόνο μέσα στο γήπεδο. Σε ζωντανή αθλητική εκπομπή, δύο δημοσιογράφοι από το Περού ήρθαν στα χέρια, μετά τον αποκλεισμό της Αλιάνσα Λίμα από την Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε στο Copa Sudamericana.

Η εκπομπή είχε θέμα τη διοργάνωση και οι δημοσιογράφοι από το Περού ξεκίνησαν να ανταλλάσουν προσβολές και ειρωνείες, αλλά κάποια στιγμή τα πράγματα ξέφυγαν, με τον ένα να κινείται απειλητικά εναντίον του άλλου. Οι υπόλοιποι στο πάνελ παρακολουθούσαν έκπληκτοι το σκηνικό, όπως και το κοινό που βρισκόταν ζωντανά στο στούντιο.