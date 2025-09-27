Μακρή στο SDNA: «Δεν ζούμε από το ποδόσφαιρο, ζούμε για αυτό - Απαίτηση ένα καλύτερο αύριο στον χώρο μας»

Μία συνέντευξη για το πάθος, την ισότητα και την επιμονή. Η Χριστίνα Μακρή κάνει λόγο για το ποδόσφαιρο γυναικών και την ανάγκη να στηριχθεί όπως του αξίζει.

Η Ελληνίδα επιθετικός, μίλησε στο SDNA και τον Νίκο Ιωάννου για το πάθος που τη συνοδεύει από παιδί, τον δρόμο που έχει διανύσει μέχρι σήμερα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση οι γυναίκες στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Από την ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και τις προπονήσεις μέχρι την επιθυμία να δει το ποδόσφαιρο γυναικών να αναγνωρίζεται και να στηρίζεται όπως του αξίζει, η Χριστίνα μοιράζεται τις εμπειρίες, τα όνειρα και στέλνει τα μηνύματα της.

Για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο, για όσους θέλουν να δουν αλλαγές και για όσους πιστεύουν ότι η αναγνώριση και η ισότητα δεν είναι προνόμιο, αλλά απαίτηση.

Η ίδια ξεκίνησε να αγωνίζεται στον Οδυσσέα Μοσχάτου, ενώ μετέπειτα βρέθηκε στις Αβαντίδες Χαλκίδας.

Αργότερα πήρε μεταγραφή στον Αχαρναϊκό, όπου την περσινή σεζόν συνέβαλε τα μέγιστα έχοντας και 7 γκολ, ώστε η ομάδα του Αχαρναϊκού να στεφθεί πρωταθλήτρια στη Β Εθνική και να πάρει την άνοδο όντας αήττητο με το απόλυτο των 16 νικών.

Η νέα σεζόν την βρίσκει στον ΠΓΑΟ Χαλκίδας όπου οι στόχοι είναι υψηλοί, αφού η ομάδα θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και να ανέλθει στην πρώτη κατηγορία, έχοντας χτίσει ένα γεμάτο και ανταγωνιστικό ρόστερ.

Όλα όσα δήλωσε αποκλειστικά στο SDNA:

- Το καλοκαίρι πήρες μεταγραφή για τον ΠΓΑΟ Χαλκίδας. Είχες και άλλες προτάσεις ή δέχτηκες αμέσως;

«Το φετινό καλοκαίρι ήταν αρκετά τιμητικό για εμένα. Υπήρχαν αξιόλογες ομάδες που με προσέγγισαν και μου έκαναν πολύ καλές προτάσεις, όμως η επιλογή να δεχτώ την πρόταση της Χαλκίδας οφείλεται στο γεγονός ότι είχαν ένα αρκετά οργανωμένο πλάνο, πολύ ξεκάθαρο και υψηλό στόχο και με έκαναν να νιώσω ότι έχω να λάβω θετικά πράγματα τόσο αγωνιστικά όσο και εξωαγωνιστικά.

Σίγουρα βοήθησε και ότι έχω συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν με κάποιους ανθρώπους που βρίσκονται στο team και η εμπειρία μου ήταν εξαιρετική».

- Ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας;

«Οι στόχοι της ομάδας όπως ήδη ανέφερα είναι υψηλοί, θέλουμε να ανέβουμε κατηγορία και να είμαστε πρωταθλητές. Είναι ένας στόχος αρκετά απαιτητικός και δύσκολος, αν αναλογιστουμε ότι οι ομάδες στην Β εθνικη έχουν ανέβει επίπεδο και είναι ανταγωνιστικές. Εμείς θα παραμείνουμε προσηλωμένοι σε αυτό που έχει τεθεί εξ αρχής και θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να το πετύχουμε».

- Οι δικοί σου προσωπικοί στόχοι;

«Οι προσωπικοί μου στόχοι δεν μπορεί να είναι άλλοι από αυτούς που έχει και η ομάδα μου. Όλα τα χρόνια που ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο προσπαθώ να βελτιώνομαι, να μαθαίνω πράγματα και να δοκιμάζω τον εαυτό μου σε συνθήκες απαιτητικές που στο τέλος όμως είναι και αυτές που μου δίνουν τις μεγαλύτερες χαρές και τα μεγαλύτερα μαθήματα».

«Δεν ζούμε από το ποδόσφαιρο, ζούμε για το ποδόσφαιρο»

- Πως είναι για μια γυναίκα να δηλώνει παίκτρια ποδοσφαίρου στην Ελλάδα;

«Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Οι περισσότερες από εμάς που ασχολούμαστε με αυτό δεν είναι το επάγγελμα μας, δεν ζούμε από αυτό, είναι καθαρά η αγάπη και το πάθος μας. Είναι αρκετά δύσκολο αν σκεφτεί κανείς ότι δουλεύουμε 8 ώρες, πηγαίνουμε προπόνηση και πρέπει να είμαστε εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις μας και να ετοιμάζουμε τον εαυτό μας και το σώμα μας για την επόμενη ημέρα».

- Υπάρχει κάποια βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και το πώς σας αντιμετωπίζει ο κόσμος; Έχει αλλάξει η νοοτροπία;

«Το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα δείχνει σημαντικά και ενθαρρυντικά δείγματα βελτίωσης και αναγνώρισης όσο περνούν τα χρόνια. Κάποτε οι άνθρωποι που ασχολούνταν με το χώρο αυτό, τόσο αθλήτριες και προπονητές όσο και παράγοντες, ήταν άνθρωποι που από το μεράκι τους και την αγάπη τους για το ποδόσφαιρο, θυσιάζοντας πράγματα , πάλευαν να κρατήσουν ζωντανά ολα αυτά που σε άλλες χώρες ήταν ήδη αυτονόητα.

Σιγά - σιγά έχουμε φτάσει στο επίπεδο να έχουμε υποδομές για τις νεαρές αθλήτριες , να υπάρχει η αναγνώριση και η ανταμοιβή των παικτριών, καθώς επίσης και ο κόσμος να παρακολουθεί τους αγώνες μας .

Παρ 'όλα αυτά, για να φτάσουμε στα επαγγελματικά πρότυπα που υπάρχουν σε άλλες χώρες, χρειάζονται ριζικές αλλαγές, σημαντικές επενδύσεις και ανθρώπους που ασπάζονται τις ίδιες αντιλήψεις για την ευρύτερη σημασία του αθλητισμού».

- Πόσο εύκολο ήταν να πάρεις την απόφαση να ακολουθήσεις το όνειρο να δημιουργήσεις μια καριέρα στο ποδόσφαιρο γυναικών;

«Όταν ξεκίνησα από μικρό παιδάκι να παίζω ποδόσφαιρο πρώτα στη γειτονιά, το σχολείο και ύστερα σε ομάδες, με κέρδισε από τη πρώτη στιγμή. Φανταζόμουν τον εαυτό μου να το κάνω αυτό και να φτάνω σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο. Όσο περνούσαν τα χρόνια και μπορούσα να αντιληφθώ τις αντιξοοτητες που υπήρχαν, την αδικία, την αντιμετώπιση που είχαν κοινωνία και κράτος, μπορώ να πω ότι βίωσα μεγάλη απογοήτευση. Όμως δε σκέφτηκα ποτέ να τα παρατήσω, να φύγω από αυτό που μου άρεσε τόσο πολύ να κάνω και με γέμιζε όσο τίποτα σαν άνθρωπο και σαν αθλήτρια. Ήξερα ότι θα είναι αρκετά δύσκολο και επίπονο, όμως άξιζε και αξίζει κάθε λεπτό που βρίσκομαι μέσα στο γήπεδο».

- Πως φαντάζεσαι ιδανικά το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα;

«Ιδανικά το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα θα ήθελα να φτάσει τα πρότυπα του εξωτερικού, τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη και πηγαίνουν χιλιάδες κόσμου και τις παρακολουθούν και τις στηρίζουν. Οι ομάδες να σέβονται την αθλητική ιδιότητα των γυναικών, να τους παρέχουν όλα όσα έχουν ανάγκη τόσο μέσα στο γήπεδο όσο και έξω από αυτό».

- Στην 44η τελετή βραβείων του ΠΣΑΠΠ, είδαμε οι γυναίκες ποδοσφαιρίστριες αλλά και οι προπονητές του να «φωνάζουν» για ένα καλύτερο αύριο στον χώρο σας. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Εσύ τι θα έλεγες στον κόσμο;

«Για την ακρίβεια είναι απαίτηση να γίνει. Οφείλουν να δώσουν την σημασία που του αναλογεί και να προωθήσουν το ποδόσφαιρο γυναικών όπως του αξίζει και μας αξίζει. Να ακούσουν τις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν και να μην λυπούνται να επενδύσουν στον χώρο μας».

- Έχεις κάποιο ίνδαλμα είτε από γυναίκες, είτε από άντρες που να σε εμπνέει;

«Μία από τις παίκτριες που μου αρέσει πολύ είναι η Esther Gonzalez η επιθετικός της Εθνικής Ισπανίας. Από τους άντρες μου άρεσε πάντα ο Didier Drogba».

- Το μεγάλο σου όνειρο;

«Το όνειρο μου είναι όσα ανέφερα πιο πάνω και όσα λέμε εμείς που αγαπάμε και υπηρετούμε ανιδιοτελώς το ποδόσφαιρο γυναικών να γίνουν πραγματικότητα.Να έχουμε υγεία να ζήσουμε τα καλύτερα που έρχονται».

*Οι φωτογραφίες είναι από το προσωπικό αρχείο της Χριστίνας Μακρή