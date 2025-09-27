Serie A: Ξεχωρίζει το κομβικό ντέρμπι ανάμεσα σε Μίλαν και Νάπολι

Στο «Σαν Σίρο» διεξάγεται η πλέον ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της Serie A, καθώς εκεί η Μίλαν υποδέχεται το βράδυ της Κυριακής (28/9, 21:45) την -πρωταθλήτρια και πρωτοπόρο- Νάπολι.

Οι «ροσονέρι» θέλουν τη νίκη για να διατηρηθούν στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, την ώρα που οι «παρτενοπέι» χρειάζονται το «τρίποντο», προκειμένου να διατηρήσουν το απόλυτο της συγκομιδής και να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τη... μοναξιά της κορυφής.

Εφόσον η ομάδα του Αντόνιο Κόντε κάνει το «διπλό» στο Μιλάνο, θα πάρει σημαντική ψυχολογική ώθηση, καθώς ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Σπόρτινγκ Λισαβώνας των Γιώργου Βαγιαννίδη και Φώτη Ιωαννίδη στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» (1/10) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Στο μεταξύ, η -δεύτερη της βαθμολογίας- Γιουβέντους υποδέχεται την Αταλάντα με στόχο να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα, λίγες ημέρες προτού οι δύο αντίπαλοι δώσουν τα επόμενα παιχνίδια τους στη League Phase του Champions League, με τη «βέκια σινιόρα» να αναμετράται στην Ισπανία με τη Βιγιαρεάλ (1/10) και τους «νερατζούρι» να φιλοξενούν τη Σλάβια Πράγας (30/9).

Τέλος, η Ρόμα του Κώστα Τσιμίκα, με την ψυχολογία στα... ύψη μετά το «διπλό» επί της Νις στο Europa League, υποδέχεται τη Βερόνα, η οποία το περασμένο Σάββατο (20/9) υποχρέωσε τη «Γιούβε» σε ισοπαλία, που ήταν η πρώτη βαθμολογική απώλεια των «μπιανκονέρι» στο εφετινό πρωτάθλημα.



Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Serie A:

Κόμο-Κρεμονέζε 27/9 Γιουβέντους-Αταλάντα 27/9 Κάλιαρι-Ίντερ 27/9 Σασουόλο-Ουντινέζε 28/9 Πίζα-Φιορεντίνα 28/9 Ρόμα-Βερόνα 28/9 Λέτσε-Μπολόνια 28/9 Μίλαν-Νάπολι 28/9 Πάρμα-Τορίνο 29/9 Τζένοα-Λάτσιο 29/9