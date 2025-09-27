Premier League: Η Κρίσταλ Πάλας... απειλεί το απόλυτο της Λίβερπουλ

Λίβερπουλ και Κρίσταλ Πάλας, οι δύο ομάδες που παραμένουν αήττητες στην εφετινή Premier League τίθενται αντιμέτωπες στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής.

Η πρωτοπόρος Λίβερπουλ, η οποία μετράει μόνο νίκες στο πρωτάθλημα, αντιμετωπίζει την -επίσης αήττητη (2-3-0)- Κρίσταλ Πάλας στο «Σέλχαρστ Παρκ» του Λονδίνου, με τις δύο ομάδες να χρειάζονται το «τρίποντο» για τους δικούς τους λόγους: οι «ρεντς» για να διατηρήσουν -στη χειρότερη περίπτωση- το προβάδισμα των πέντε βαθμών σε σχέση με τους «διώκτες» τους, αλλά και να πάρουν ψυχολογική «ωθηση» ενόψει της αναμέτρησης με τη Γαλατασαράι στην Κωνσταντινούπολη για το Champions League (30/9).

Εφόσον τα καταφέρει, η ομάδα του Άρνε Σλοτ θα πάρει... εκδίκηση από τους «αετούς» για την ήττα που γνώρισε στα πέναλτι τον Αύγουστο, στο Community Shield. Από την πλευρά της, η Κρίσταλ Πάλας θα διεκδικήσει τη νίκη, προκειμένου να παραμείνει στα ψηλά... πατώματα της βαθμολογίας, αλλά και πάει με πολύ καλή ψυχολογία στην πόλη Λούμπλιν της Πολωνίας, όπου θα αντιμετωπίσει την Ντιναμό Κιέβου για την πρεμιέρα της league phase του Conference League (2/10).



Στο μεταξύ, η Άρσεναλ αντιμετωπίζει τη Νιούκαστλ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» και θέλει τη νίκη για διατηρηθεί στην δεύτερη θέση της κατάταξης, λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής για τη League Phase του Champions League (1/10).

Τον ίδιο στόχο έχουν τόσο η Τότεναμ που φιλοξενεί την -ουραγό και χωρίς βαθμό- Γουλβς, όσο και η Μπόρνμουθ που αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη «νεοφώτιστη» Λιντς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Premier League:

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Γ. 27/9 Τσέλσι-Μπράιτον 27/9 Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ 27/9 Λιντς-Μπόρνμουθ 27/9 Μάντσεστερ Σίτι-Μπέρνλι 27/9 Νότιγχαμ Φόρεστ-Σάντερλαντ 27/9 Τότεναμ-Γουλβς 27/9 Άστον Βίλα-Φούλαμ 28/9 Νιούκαστλ-Άρσεναλ 28/9 Έβερτον-Γουέστ Χαμ 29/9