La Liga: Ώρα για μαδριλένικο ντέρμπι

Το μαδριλένικο ντέρμπι του «Μετροπολιτάνο» ανάμεσα σε Ατλέτικο και Ρεάλ Μαδρίτης δεσπόζει στο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η αναμέτρηση της Ατλέτικο με τη Ρεάλ έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μάχη ολκής, όμως η φετινή αγωνιστική κατάσταση των δύο ομάδων δημιουργεί αμφιβολίες για το κατά πόσον οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα παρακολουθήσουν σήμερα (27/9, 17:15) ένα αμφίρροπο παιχνίδι.

Οι «μερένγκες» έχουν ξεκινήσει τη χρονιά με επτά νίκες σε ισάριθμα ματς (έξι στη La Liga και ένα στο Champions League), μοιάζουν να έχουν προσαρμοστεί πολύ γρήγορα στις απαιτήσεις του Τσάμπι Αλόνσο, είναι πολύ συμπαγείς αμυντικά, ενώ ο Κιλιάν Μπαπέ δείχνει απελευθερωμένος και διανύει περίοδο δαιμονιώδους φόρμας.

Απέναντι στο «τρένο» της Ρεάλ, θα βρεθεί μία Ατλέτικο που αναζητά ταυτότητα, μετά τις πολλές αλλαγές του καλοκαιριού, έχει πετύχει μόλις δύο νίκες ως τώρα στη χρονιά και έχει μείνει πολύ πίσω στην κατάταξη, στο -9 από την κορυφή.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η «βασίλισσα» θα πρόβαλε ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί, αλλά τα ντέρμπι έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες και βεβαίως το «Μετροπολιτάνο» είναι μία εξ ορισμού δύσκολη έδρα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής της La Liga:

Τζιρόνα-Εσπανιόλ 0-0 Χετάφε-Λεβάντε 27/9 Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης 27/9 Μαγιόρκα-Αλαβές 27/9 Βιγιαρεάλ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 27/9 Ράγιο Βαγεκάνο-Σεβίλη 28/9 Έλτσε-Θέλτα 28/9 Μπαρτσελόνα-Σοσιεδάδ 28/9 Μπέτις-Οσασούνα 28/9 Βαλένθια-Οβιέδο 29/9