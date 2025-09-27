Μάχες στη Νέα Σμύρνη και τους «Ζωσιμάδες»

Με τρία παιχνίδια αρχίζει σήμερα η δράση στην 3η αγωνιστική της Super League 2.

Στους «Ζωσιμάδες», ΠΑΣ Γιάννινα και ΠΑΟΚ Β’ θα ψάξουν για τους πρώτους βαθμούς αλλά και τα πρώτα γκολ στη φετινή σεζόν. Κι οι δυο ομάδες ηττήθηκαν με 1-0 στα προηγούμενα παιχνίδια τους, αλλά, τουλάχιστον, ο «Αγιαξ της Ηπείρου» έχει να λέει ότι αμφότερα ήταν μακριά από τα Γιάννενα. Εντός έδρας, ευελπιστεί πως θα είναι αλλιώς... Την περασμένη σεζόν, κάθε ομάδα εκμεταλλεύτηκε την έδρα της (1-0 στα Γιάννινα και 4-0 στη Θεσσαλονίκη).

Ο Μακεδονικός θέλει να διπλασιάσει τις νίκες του κόντρα στον Αστέρα Aktor Β, ο οποίος παραμένει αήττητος μετά από δύο αγωνιστικές.

Στον Β' όμιλο, ο Πανιώνιος έχει δύσκολο έργο σήμεα, καθώς φιλοξενεί τον αξιόμαχο Παναργειακό. Οι «κυανέρυθροι» πήραν το ντέρμπι με την Athens Kallithea, αλλά μπροστά τους τώρα είναι οι Αργείοι που έχουν δύο στις δύο ισοπαλίες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Α' Όμιλος

Σάββατο 27/9

15:00 Μακεδονικός-Αστέρας Aktor Β

17:00 ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ Β

Κυριακή 28/9

14:00 Καμπανιακός-Ηρακλής (athletiko.gr)

14:00 Αναγέννηση Καρδίτσας-Νίκη Βόλου (Action 24)

Δευτέρα 29/9

17:00 Νέστος Χρυσούπολης-Καβάλα

Β' Όμιλος

Σάββατο 27/9

14:00 Πανιώνιος-Παναργειακός (Action 24)

Κυριακή 28/9

15:00 Athens Kallithea-Ελλάς Σύρου

16:00 Ολυμπιακός Β-Χανιά

17:00 Καλαμάτα-Ηλιούπολη

17:00 Αιγάλεω-Μαρκό