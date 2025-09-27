Ο Τύπος συνεχίζει να καταγράφει τις αλλαγές του Κόντη στον Παναθηναϊκό, ενώ ασχολείται με τον Καλοσκάμη στην ΑΕΚ και το ρόστερ του Ολυμπιακού.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - LIVE SPORT

Σήμερα, που κατακάθισε η σκόνη από τους πανηγυρισμούς, αξίζει να σταθούμε λίγο παραπάνω στον Χρήστο Κόντη. Δεν είναι μόνο ο τρόπος που διάβασε το προχθεσινό παιχνίδι. Το σημαντικότερο είναι ότι «άλλαξε τα μυαλά» των παικτών μέσα σε λίγες μέρες. Τους έβαλε να σκεφτούν και να παίξουν πάνω σε άλλη λογική. Το πιθανότερο είναι να τον βοήθησαν και οι ίδιοι, καθώς ένιωθαν εγκλωβισμένοι τόσο καιρό σε μια αδιέξοδη κατάσταση, η οποία, πάνω από όλα, έβλαπτε την καριέρα τους. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι το αρχικό 0-3, που... έλυσε τα μάγια, έγινε και με μπόλικη δόση τύχης, καθώς «ό,τι πήγαινε μέσα, έγραφε». Όμως, η μεγαλύτερη και πλέον ευχάριστη έκπληξη ήρθε με τη συμπεριφορά της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο. Βγήκε η Γιούνγκ Μπόις φουριόζα και σίγουρη ότι ο αντίπαλός της θα έμενε πίσω για να σώσει το 1-3 του πρώτου μέρους, και δεν έκανε φάση. Αντίθετα έφαγε και τέταρτο!

Εδώ δεν έπαιξε ρόλο μόνο η προετοιμασία του προπονητή στο ψυχολογικό κομμάτι, αλλά και η αλλαγή στον τρόπο παιχνιδιού, που δεν είχε καμιά σχέση με τις γνωστές προσεγγίσεις του Ρουί Βιτόρια. Κόπηκαν μαχαίρι εκείνες οι βαθιές μπαλιές στο πουθενά, που αχρήστεψαν από ένα σημείο και μετά τον Ιωαννίδη. Καθένας έπαιξε αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματά του ή κρύβοντας τα κουσούρια του. Φαντάζομαι ότι τόσο καιρό που ο Κόντης βρισκόταν στην απέξω ονειρευόταν κάποιου είδους επιστροφή και σχεδίαζε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να αξιοποιήσει το σημερινό υλικό, ίσως να μην είναι τυχαίο ότι το για μεγάλο διάστημα, και στον ΑΠΟΕΛ ως ποδοσφαιριστής και στον Παναθηναϊκό αργότερα ως βοηθός προπονητή, πήρε πράγματα από τον Γιοβάνοβιτς, τη δουλειά του οποίου σταμάτησε άγαρμπα ο Αλαφούζος.

ΝΙΚΟΣ ΤΖΟΥΑΝΝΗΣ - SPORTDAY

Στην Αγγλία χρησιμοποιούν μια μεταφορική έκφραση, η οποία θα μπορούσε να ταιριάξει... γάντι με την περίπτωση του Παναθηναϊκού. Το λεγόμενο «snowball effect» (φαινόμενο χιονοστιβάδας) το οποίο περιγράφει μια διαδικασία κατά την οποία κάτι μικρό ξεκινάει, αλλά όσο συνεχίζει μεγαλώνει προοδευτικά, όπως μια μικρή μπάλα χιονιού που κατρακυλά σε μια πλαγιά και γίνεται χιονοστιβάδα.

Στο κοντινό μέλλον θα διαπιστώσουμε αν έπεσε στη Βέρνη η πρώτη νιφάδα χιονιού και αν η εντυπωσιακή νίκη που πέτυχε ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Γιούνγκ Μπόις θα είναι αρκετή για να βελτιώσει την κατάσταση στο «τριφύλλι». Ναι, ο Παναθηναϊκός έκανε... θόρυβο στην Ελβετία και πήρε ένα σημαντικό αποτέλεσμα, ωστόσο το ζητούμενο είναι η διάρκεια. Στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό θα φανεί, αν το show της Βέρνης θα φέρει και το snowball effect ή αν ήταν απλά μια όμορφη ποδοσφαιρική παράσταση της μιας νύχτας. Σε κάθε περίπτωση, η ψυχολογία των «πράσινων» έχει βελτιωθεί σημαντικά, το ίδιο και η αυτοπεποίθηση, καθώς φάνηκαν οι αρετές που έχει αυτή η ομάδα, αλλά και η ποιότητα των ποδοσφαιριστών της. Ούτε μαγικά έκανε ο Κόντης, ούτε μπορεί να κριθεί τόσο γρήγορα.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Για πρώτη φορά ο Καλοσκάμης στην βασική ενδεκάδα έπαιξε στο προχθεσινό παιχνίδι με τον Παναιτωλικό για το Κύπελλο. Ωστόσο υπάρχει μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια, που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Τέσσερις μέρες πριν τελειώσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, ο Καλοσκάμης έσπασε την κλείδα του και χρειάστηκε να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για δύο μήνες. Χωρίς αυτή τη γκαντεμιά, ο Δημήτρης μπορεί και να ήταν βασικός ακόμα και στα πρώτα ευρωπαϊκά προκριματικά.

Η εικόνα που υπήρχε απ’ όσα γινόντουσαν το καλοκαίρι στο Μπουργκ, έδειξε πως ο Νίκολιτς δούλευε τον Καλοσκάμη, προκειμένου να τον βάλει στο βασικό rotation. Άλλωστε μέχρι να τραυματιστεί στο προτελευταίο φιλικό, στα δύο πρώτα τον είχε στις βασικές του επιλογές. Αυτό από μόνο του δεν θα έλεγε απολύτως τίποτα, αν δεν ήταν η εμπιστοσύνη που έδειχνε στον παίκτη καθ’ όλη τη διάρκεια της δουλειάς στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Μεθοδικά και επισταμένως δούλευε ο Νίκολιτς με τον Καλοσκάμη και όχι μόνο επειδή ευθύς εξ αρχής πίστευε στο ταλέντο και τις δυνατότητές του. Αλλά επειδή αυτό που έβλεπε, ήταν έναν παίκτη που μπορεί να μπει άμεσα στην αγωνιστική εξίσωση της ΑΕΚ. Ακόμα και σε ματς που έκαιγαν, όπως τα ευρωπαϊκά προκριματικά.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΝΙΑΣ - ΦΩΣ

Παίζοντας σοβαρά, συγκεντρωμένα και... με ευθύνη απέναντι στο όνομά του, ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός, κέρδισε την Καρδίτσα και προκρίθηκε στον τελικό του Σούπερ Καπ. Εκεί θα διεκδικήσει με τον Προμηθέα τον πρώτο τίτλο της σεζόν και όπως είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας «δεν υποτιμούμε ασφαλώς κανέναν τίτλο» και οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να δείξουν από την αρχή της σεζόν πως έχουν τις βάσεις για τα μεγάλα που έρχονται... Στον πρώτο ημιτελικό ο Προμηθέας έδειξε πως είναι μια συμπαγής ομάδα, με σαφές πλάνο και έφεση στην επιθετική λειτουργία. Ο Ρομπ Γκρέι... συστήθηκε στο ελληνικό κοινό σημειώνοντας τριάντα πόντους και μάλιστα με παραγωγή σχεδόν σε όλο το παιχνίδι, αποτελώντας για την ομάδα του μια συνεχή πηγή επιθετικής λειτουργίας. Ο Γιώργος Λιμνιάτης παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον... πείραμα με την παρουσία αρκετών Ελλήνων νεαρών παικτών στην πεντάδα του προσπαθώντας να δώσει ευκαιρίες, χρόνο και ρόλους σε ταλαντούχα παιδιά που θέλουν να κάνουν το βήμα παραπάνω. Η δυσκολία είναι πολύ μεγάλη, διότι όπως είναι λογικό θα υπάρξουν αστοχίες, λάθη, αβλεψίες από τους νεαρούς. Όμως όλος ο Οργανισμός των Πατρινών, αυτονόητα, έχει αποδεχθεί και μια πιθανή ήττα από το λάθος ενός «πιτσιρικά». Ο Προμηθέας όμως κέρδισε με εμφατικό τρόπο την προβληματική ΑΕΚ και θα διεκδικήσει απόψε το Σούπερ Καπ.

Αντίθετα, στην «Ένωση» ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για την απόδοση της ομάδας του και κυρίως για την εικόνα διάλυσης που είχε στα τελευταία τρία λεπτά με συνεχόμενα λάθη, βεβιασμένες επιλογές, κινήσεις έξω από κάθε πλάνο και λογική. Η εμφάνιση αυτή προβλημάτισε ακόμα περισσότερο, από τη στιγμή μάλιστα που η «Ένωση» έως τώρα στα φιλικά που είχε δώσει ήταν πάρα πολύ καλή.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΦΙΝΑΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Η συζήτηση ανοίγει με αφορμή τη δημόσια τοποθέτηση του Μεντιλίμπαρ αμέσως μετά το φινάλε του ντέρμπι της περασμένης Κυριακής: «Μπήκαν παίκτες και βοήθησαν κι αυτό με κάνει να σκέφτομαι μήπως έκανα λάθος στον αρχικό σχεδιασμό. Η αλήθεια είναι όμως πως αν είχαν μπει από την αρχή, μπορεί να μην κατάφερναν αυτό που κατάφεραν στο τέλος». Όχι, δεν επρόκειτο μόνο για μια ειλικρινή τοποθέτηση από τον προπονητή του Ολυμπιακού. Κυρίως φανερώνει το πόσο έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, τη σημασία των πέντε αλλαγών, τα απανωτά ματς που καταπονούν τους ποδοσφαιριστές και εν τέλει τα διλήμματα που βασανίζουν τους ανθρώπους των πάγκων. Ο Μεντιλίμπαρ δεν ρισκάρει όταν χρησιμοποιεί μαζί τον Σιπίνο, τον Νασιμέντο και τον Μουζακίτη. Είναι επιλογή του να μη βλέπει ηλικίες αλλά αποκλειστικά να κοιτά την ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών. Και ταυτόχρονα, αυξάνει τις λύσεις που έχει στη φαρέτρα, κρατά σε εγρήγορση τους πάντες, δίνει κίνητρα σε κάθε ερυθρόλευκο μαχητή. Με τη λογική του ελάχιστου φόβου, περνά το μήνυμα πως όλοι μπορούν τα πάντα και άρα λογίζονται ως εν δυνάμει βασικοί.

Και όσοι μπαίνουν ως αλλαγές; Εδώ, η κατάσταση διαφοροποιείται. Έχει να κάνει με τη χρονική στιγμή ή με το πόσο μπορούν να αγωνιστούν στα... κόκκινα. Ο Ποντένσε, για παράδειγμα, παίκτης κομβικός στο ντέρμπι με τους Πράσινους και αυτός που έκανε «άνω κάτω» την αντίπαλη άμυνα, προφανώς και ακόμη δεν βρίσκεται στο 100% της φόρμας του. Ούτε, βέβαια, ο Ταρέμι. Τη στιγμή, ωστόσο, που τους καλεί ο κόουτς να μπουν στη μάχη, ξεκάθαρο είναι ότι μπορούν να δώσουν πολλά, όχι μόνο επειδή διαθέτουν ξεχωριστή ποιότητα αλλά και διότι ο εκάστοτε αντίπαλος έχει καταναλώσει ενέργεια και συνεπώς οι ποδοσφαιριστές του αποδίδουν σε χαμηλότερες στροφές. Ενας φρέσκος παίκτης, έχει τις δυνατότητες να... ζωγραφίσει στο χορτάρι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

*Για να διαβάσετε ολόκληρο ένα άρθρο θα πρέπει να απευθυνθείτε στο περίπτερο της γειτονιάς σας. Ενισχύοντας την εφημερίδα που εκτιμάτε περισσότερο, δίνετε πνοή στην πολυφωνία του Τύπου.