«Στην Αστάνα το Καϊράτ-Ολυμπιακός»

Στο Καζακστάν αναφέρουν ότι το παιχνίδι της Καϊράτ με τον Ολυμπιακό στις 9 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί στην Αστάνα και όχι στο Αλμάτι.

Πολύ πιθανή είναι η αλλαγή έδρας στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Καϊράτ στο Καζακστάν στις 9 Δεκεμβρίου για το Champions League. Αυτό αναφέρουν δημοσιεύματα, καθώς εκείνη την περίοδο στο Αλμάτι οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Γι’ αυτό η Καϊράτ θα δώσει τα πρώτα δύο εντός έδρας παιχνίδια της στο Champions League στη φυσική της έδρα και τα δύο τελευταία στην Αστάνα, που είναι η δεύτερη έδρα που έχει δηλώσει στην UEFA.

Οι συνθήκες στο Αλμάτι στις 9/12 αναμένεται να είναι αντίξοες, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που μπορεί να πέσουν και πολύ κάτω από το μηδέν. Η UEFA δίνει τη δυνατότητα αλλαγής έδρας, σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών και στο Καζακστάν θεωρούν σίγουρο πως το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό θα διεξαχθεί την Αστάνα.

Το γήπεδο στην Αστάνα έχει συνθετικό χλοοτάπητα, που είναι πιο ανθεκτικός, αλλά το μεγάλο του ατού είναι ότι κλείνει η οροφή.

Στον Ολυμπιακό πάντως δεν έχουν ακόμα κάποια επίσημη ενημέρωση από την UEFA για αλλαγή έδρας του αγώνα με την Καϊράτ, κάτι αναμένεται να συμβεί το επόμενο διάστημα, για να γίνουν και οι απαραίτητες προετοιμασίες του έτσι κι αλλιώς δύσκολου ταξιδιού.

Αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που οι Πειραιώτες θα παίξουν στην Αστάνα, καθώς είχαν παίξει με την τοπική ομάδα το 2017 για το Europa League, με το ματς στο Καζακστάν να λήγει ισόπαλο 1-1.

