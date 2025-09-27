Αιγάλεω: Χάνει Νταβιώτη, Ξενιτίδη για το υπόλοιπο της σεζόν

Άτυχοι στάθηκαν οι Γιώργος Νταβιώτης και Γιώργος Ξενιτίδης στο Αιγάλεω, καθώς υπέστησαν σοβαρό τραυματισμό.

Δύο βασικά στελέχη της ενδεκάδας χάνει το Αιγάλεω για το υπόλοιπο της σεζόν, καθώς οι Γιώργος Νταβιώτης και Γιώργος Ξενιτίδης υπέστησαν ρήξη χιαστού συνδέσμου. Οι δύο παίκτες θα υποβληθούν σε επέμβαση αποκατάστασης.

Η ενημέρωση του Αιγάλεω:

Η ΠΑΕ Αιγάλεω 1931 ενημερώνει πως οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας, Γιώργος Νταβιώτης και Γιώργος Ξενιτίδης, υπέστησαν ρήξη χιαστού συνδέσμου.

Δυστυχώς η ομάδα μας χάνει δύο βασικά γρανάζια για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο σύλλογος στέκεται στο πλευρό τους και τους εύχεται καλή δύναμη και ταχεία ανάρρωση, με την πεποίθηση ότι θα επιστρέψουν πιο δυνατοί.

