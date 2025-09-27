Με Λεβαδειακό ο Ολυμπιακός – Για το σερί ο Άρης

Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Δεν υπάρχει κάποιο ντέρμπι στην 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League, αλλά κάποια επικίνδυνα παιχνίδια, ειδικά για τους… Ευρωπαίους που έχουν υποχρεώσεις εκτός Ελλάδας την ερχόμενη εβδομάδα. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις.

Στις 18:00 ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον Λεβαδειακό, την ομάδα που έχει κλέψει την παράσταση έως τώρα στο πρωτάθλημα. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θέλει οι παίκτες του να υποτιμήσουν το παιχνίδι, μιας και ακολουθεί αυτό με την Άρσεναλ στο Λονδίνο, και περιμένει να μείνουν συγκεντρωμένοι. Οι Βοιωτοί έχουν δείξει ότι κοιτούν στα μάτια κάθε αντίπαλο και θα επιχειρήσουν να βάλουν… δύσκολα στους «ερυθρόλευκους».

Στις 20:30 ο Άρης αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό στο «Κλ. Βικελίδης», θέλοντας να διευρύνουν το σερί που τρέχουν (4Χ4) από τότε που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία το Μανόλο Χιμένεθ. Τα «λιοντάρια» από την άλλη δεν έχουν ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα και ψάχνουν το θετικό αποτέλεσμα που θα τους ανεβάσει ψυχολογικά και βαθμολογικά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 5η αγωνιστικής:

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

18:00 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – Λεβαδειακός (Cosmote Sport 1)

20:30 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – Πανσερραϊκός (Novasports Prime)

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

17:00 OPAP Arena, ΑΕΚ – Βόλος ΝΠΣ (Cosmote Sport 1)

19:00 Παγκρήτιο, ΟΦΗ – Κηφισιά (Cosmote Sport 2)

20:30 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Aktor – ΠΑΟΚ (Novasports Prime)

21:00 Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 1)

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

18:00 Περιστερίου, Ατρόμητος – ΑΕΛ (Novasports Prime)

Η βαθμολογία

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4 10

2. ΑΕΚ 4 10

3. ΠΑΟΚ 4 10

4. ΑΡΗΣ 4 9

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4 7

6. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 4 6

7. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 4 4

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 4 4

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 4 4

10. ΑΕΛ 4 3

11. ΟΦΗ 3 3

12. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3 2

13. ASTERAS AKTOR 4 1

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 4 1