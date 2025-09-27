O Στόουνς ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με την Σίτι για νέο συμβόλαιο

Το συμβόλαιο του 31χρονου κεντρικού αμυντικού λήγει το επόμενο καλοκαίρι, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε επαφές για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Όπως αναφέρει η «Mirror», ο Τζον Στόουνς έχει ξεκινήσει επαφές με τους ιθύνοντες της Μάντσεστερ Σίτι, προκειμένου να ανανεωθεί το συμβόλαιό του που λήγει το καλοκαίρι του 2026.

Οι συζητήσεις των δύο πλευρών, βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, όμως γίνονται σε καλό κλίμα, με τους ανθρώπους της Σίτι να εκφράζουν την αισιοδοξία τους για θετική έκβαση στις διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με τους Άγγλους, η πρόταση των «Πολιτών», αφορά συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, με τον Στόουνς να είναι θετικός στην χρονική διάρκεια που προτείνουν οι «Σίτιζενς».