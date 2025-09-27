Η Κρίσταλ Πάλας περιμένει κίνηση της Λίβερπουλ για τον Γκουέχι

Ο σοβαρός τραυματισμός του Τζιοβάνι Λεόνι, ενίσχυσε την ανάγκη της Λίβερπουλ για μεταγραφή στο κέντρο της άμυνας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία, οι ιθύνοντες της Κρίσταλ Πάλας, εκφράζουν την σιγουριά ότι οι «Reds» τον Ιανουάριο θα επανέλθουν δυναμικά για την απόκτηση του Μαρκ Γκουέχι.

Πλέον, στην Κρίσταλ Πάλας δείχνουν διάθεση να διαπραγματευτούν για τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό, αφού ο Γκουέχι έχει ενημερώσει ότι δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του που λήγει το επόμενο καλοκαίρι.

Στην Λίβερπουλ, πλέον υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης στα μετόπισθεν μετά τον τραυματισμό του Τζιοβάνι Λεόνι και οι «Reds» το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν ξανά τις διαπραγματεύσεις για τον Γκουέχι.