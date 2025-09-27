Λουίς Ενρίκε: «Είμαστε η καλύτερη ομάδα στον κόσμο και είμαστε περήφανοι για αυτό»

Ο Λουίς Ενρίκε εξέφρασε τη μεγάλη του ικανοποίηση για τις διακρίσεις που έλαβε η Παρί Σεν Ζερμέν κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής της «Χρυσής Μπάλας», η οποία κατέληξε στα χέρια του Ουσμάν Ντεμπελέ.

«Είμαστε η καλύτερη ομάδα στον κόσμο και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Το να βλέπουμε τον Ντεμπελέ να λαμβάνει το βραβείο ήταν ξεχωριστό. Η Δευτέρα ήταν σχεδόν τέλεια, παρά την ήττα.

Το να τον βλέπουμε να μοιράζεται τη «Χρυσή Μπάλα» με τους οπαδούς... του βγάζω το καπέλο» είπε ο Καταλανός προπονητής, μιλώντας στους δημοσιογράφους ενόψει του σημερινού (27/9) αγώνα με την Οσέρ.

Όταν ρωτήθηκε για τα τεχνικά λάθη της ομάδας του στους πρόσφατους αγώνες, είπε: «Τα απλά λάθη συχνά σχετίζονται με το πλαίσιο του αγώνα. Οι παίκτες είναι άνθρωποι. Ως προπονητής, δεν πρέπει να θυμώνω, αλλά να αποδέχομαι ότι μπορούν να κάνουν λάθη. Αύριο και εναντίον της Μπαρτσελόνα, θα εργαστούμε για να βελτιωθούμε».

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε επίσης τη σημασία της αυτοκριτικής: «Πάντα αναρωτιόμαστε αν αυτό που έχουμε προετοιμάσει έχει λειτουργήσει ή όχι. Ποια ήταν τα θετικά και ποια τα αρνητικά. Είναι μια συνεχής διαδικασία και οι παίκτες το γνωρίζουν αυτό και το αγκαλιάζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».