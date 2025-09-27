H Σίτι επέκτεινε το συμβόλαιο του Νίκο Ο'Ράιλι έως το 2030

Οι «Σίτιζενς» ανακοίνωσαν την ανανέωση του συμβολαίου του 20χρονου μπακ-χαφ, που έχει κερδίσει πλήρως την εμπιστοσύνη του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Ο Νίκο Ο'Ράιλι την φετινή σεζόν έχει εξελιχθεί σε βασικό γρανάζι της μεσαίας γραμμής της Μάντσεστερ Σίτι, μετρώντας έξι γεμάτες εμφανίσεις, αγωνιζόμενος ως αριστερός μπακ.

Οι «Σίτιζενς», μάλιστα ήρθαν γρήγορα σε συμφωνίας με τους εκπροσώπους του νεαρού ποδοσφαιριστή, ανανεώνοντας την συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Ο'Ράιλι την Παρασκευή, έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με την Μάντσεστερ Σίτι, με τους «Πολίτες» να ανακοινώνουν την συμφωνία τους με τον νεαρό ποδοσφαιριστή.