Η Γιουβέντους θέλει να κάνει στροφή στην κερδοφορία έως το 2027

Ζημιές ύψους 58 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Γιουβέντους για τη χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου, μειωμένες αισθητά σε σύγκριση με τις απώλειες των 199 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς.

Η βελτίωση αυτή αποδίδεται στην επιστροφή του συλλόγου στο Champions League, τη σημαντικότερη ευρωπαϊκή διοργάνωση σε επίπεδο συλλόγων. Τα έσοδα του συλλόγου με έδρα το Τορίνο αυξήθηκαν στα 529 εκατ. ευρώ, από 394 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, ενισχυμένα και από τη συμμετοχή της Γιουβέντους στο νέο, διευρυμένο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ιταλικός σύλλογος εισέπραξε περίπου 102 εκατ. ευρώ από τηλεοπτικά δικαιώματα και εισιτήρια του Champions League, καθώς και από έσοδα που σχετίζονται με το Club World Cup.

Η Γιουβέντους, η οποία κυριάρχησε στο ιταλικό ποδόσφαιρο για σχεδόν μια δεκαετία έως το 2020, βρέθηκε στο επίκεντρο λογιστικού σκανδάλου που σχετιζόταν με τις μεταγραφές παικτών και τις μισθολογικές πληρωμές. Το γεγονός αυτό οδήγησε στον αποκλεισμό της από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τη σεζόν 2023/2024.

Πλέον, η διοίκηση του συλλόγου εκτιμά ότι θα υπάρξει περιορισμένη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και των ταμειακών ροών στη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, με στόχο την προσέγγιση του σημείου ισοσκέλισης (breakeven) έως το οικονομικό έτος 2026/2027. Η πρόβλεψη αυτή είναι πιο συντηρητική σε σχέση με την προηγούμενη, που έκανε λόγο για επιστροφή στην κερδοφορία την ίδια περίοδο.

Η τελευταία φορά που η Γιουβέντους εμφάνισε καθαρά ετήσια κέρδη ήταν τη σεζόν 2016/2017. Ο σύλλογος, που παραμένει υπό τον έλεγχο της οικογένειας Ανιέλι εδώ και έναν αιώνα, ανακοίνωσε επίσης ότι το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει στους μετόχους την έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως και 110 εκατ. ευρώ.

Ήδη, η Exor - η εταιρεία συμμετοχών με έδρα την Ολλανδία και βασικό όχημα της οικογένειας Ανιέλι - έχει καλύψει σχεδόν 30 εκατ. ευρώ από το ποσό αυτό.