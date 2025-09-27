Τσάμπι Αλόνσο: «Δεν γίνεται να νομίζεις ότι θα νικήσεις μόνο με το σήμα που φοράς»

«Καμπανάκι» για την αποφυγή οποιουδήποτε εφησυχασμού έκρουσε ο Τσάμπι Αλόνσο, μία ημέρα πριν το μεγάλο μαδριλένικο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της La Liga.

Με επτά νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις ως τώρα (έξι στο πρωτάθλημα και μία στο Champions League), η Ρεάλ θα βρει απέναντί της αύριο (27/9) στο «Μετροπολιτάνο» μία Ατλέτικο που δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν και βρίσκεται ήδη στο -9 από την κορυφή. Ο νέος τεχνικός των «μερένγκες», όμως, ξεκαθάρισε στη συνέντευξη Τύπου ότι περιμένει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.

«Έχουμε παίξει ως τώρα μόνο έξι (σ.σ. αγώνες) και πήραμε τους μάξιμουμ βαθμούς, αλλά κάποια παιχνίδια ήταν πραγματικά δύσκολα, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε υπερβολική αυτοπεποίθηση. Δεν γίνεται να νομίζεις ότι θα νικήσεις μόνο με το σήμα που φοράς ή την ομάδα που έχουμε.

Πιστεύω ότι, όσο περισσότερο εκπαιδεύουμε τους εαυτούς μας να βγαίνουμε έτοιμοι σε οποιονδήποτε αγώνα και σε οποιοδήποτε γήπεδο, τόσο περισσότερα παιχνίδια θα κερδίσουμε. Και, αν κερδίσουμε πολλά παιχνίδια, θα πάρουμε πολλούς βαθμούς. Δεν μπορούμε όμως να χαλαρώσουμε, γιατί μία αστοχία μπορεί να σου κοστίσει» δήλωσε ο Ισπανός προπονητής.

Ο Τσάμπι Αλόνσο αντιμετώπισε άλλες δύο φορές την Ατλέτικο στο «Μετροπολιτάνο», ως τεχνικός τότε της Μπάγερ Λεβερκούζεν, αλλά τόνισε ότι το αυριανό ματς είναι τελείως διαφορετικό. «Είναι σίγουρα διαφορετικό το να πηγαίνεις στο "Μετροπολιτάνο" με οποιαδήποτε άλλη ομάδα πλην της Ρεάλ Μαδρίτης, λόγω της υγιούς αντιπαλότητας, και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι ωραίο, κάτι που απολαμβάνουμε εδώ και πολλά χρόνια και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να το απολαμβάνουμε και αύριο».

Παράλληλα, ο 44χρονος προπονητής υπογράμμισε ότι το κακό ξεκίνημα της Ατλέτικο και η βαθμολογική διαφορά των δύο ομάδων δεν έχει καμία σημασία ενόψει του αυριανού ντέρμπι. «Φυσικά μπορούμε να αυξήσουμε τη διαφορά, αλλά ο αγώνας θα είναι δύσκολος. Δεν είναι εύκολο να κερδίσεις στο "Μετροπολιτάνο", πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για αυτό» είπε, ενώ απέφυγε με μία... ντρίμπλα την ερώτηση αν βλέπει τον εαυτό του να μένει στον πάγκο της Ρεάλ όσο ο Ντιέγκο Σιμεόνε σε εκείνον της Ατλέτικο:

«Αυτά που έχει κάνει ο Σιμεόνε στα 14 χρόνια του στην Ατλέτικο είναι πολύ σημαντικά, και όχι μόνο όσα έχει πετύχει. Εγώ μόλις ξεκίνησα και θέλω να πηγαίνω βήμα-βήμα. Δεν θέτω τόσο μακροπρόθεσμους στόχους. Το ξεκίνημα ήταν καλό, υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά, οπότε θα δούμε».