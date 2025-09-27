Πέντε παίκτες στην πόρτα της εξόδου από την Ίντερ

Πέντε είναι οι ποδοσφαιριστές που θα δουν την πόρτα της εξόδου στην ομάδα του Μιλάνου στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Η Ίντερ ξεκίνησε άσχημα το πρωτάθλημα στην εποχή Κρίστιαν Κίβου, αφού βρίσκεται στην 10η θέση με 6 βαθμούς. Ο 44χρονος Ρουμάνος τεχνικός βέβαια δήλωσε ότι είναι αισιόδοξος για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και πιστεύει ότι τα πράγματα θα φτιάξουν προς το καλύτερο.

Μπορεί για τον ίδιο να είναι αρκετά νωρίς για την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, όμως η διοίκηση των «νερατζούρι» έχει ολοκληρώσει τον προγραμματισμό της για ολόκληρη τη σεζόν και γνωρίζει ήδη πέντε ποδοσφαιριστές που θα αποχωρήσουν από την ομάδα τον Ιούνιο.

Οι ποδοσφαιριστές λοιπόν που δεν θα συνεχίσουν είναι οι: Ζόμερ, Ατσέρμπι, Ντε Φράι, Νταρμιάν και Μικταριάν, καθώς τα συμβόλαια τους λήγουν το καλοκαίρι και η διοίκηση αποφάσισε να τους αποχαιρετίσει, καθώς θέλει να κάνει μια ανανέωση.

Ένα άλλο θέμα επίσης είναι το οικονομικό κομμάτι αφού οι συγκεκριμένοι έχουν αρκετά υψηλά συμβόλαια: 3,8 εκατ. ευρώ ετησίως ο Ντε Φράι, 3,8 ο Μικταριάν, 1,5 εκατ. ευρώ ο Ατσέρμπι, 2,5 εκατ. ευρώ ο Ζόμερ και 1,5 ο Νταρμιάν.