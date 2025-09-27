Σλοτ: «Δεν επιβλήθηκαν πειθαρχικά μέτρα στον Εκιτικέ, δεν θα πληρώσει πρόστιμο»

Ο προπονητής της Λίβερπουλ διέψευσε τα δημοσιεύματα για τιμωρία στον Ούγκο Εκιτικέ, τονίζοντας ότι επιτρέπεται να κάνει ένα λάθος χωρίς να του επιβληθεί πρόστιμο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Άρνε Σλοτ:

«Δεν του επιβλήθηκαν πειθαρχικά μέτρα, δεν θα πληρώσει πρόστιμο. Του μίλησα, δεν ήταν έξυπνο αυτό που έκανε και το αναγνώρισε αμέσως, ζήτησε συγγνώμη από τους συμπαίκτες του.

Είναι νέος και παίκτες όλων των ηλικιών μπορούν να κάνουν ένα λάθος. Όλοι κάνουμε λάθη και σε αυτή την ομάδα, επιτρέπεται να κάνεις ένα λάθος χωρίς να σου επιβληθεί πρόστιμο.

Είναι ένα φανταστικό παιδί, από τα πιο ευγενικά που μπορεί να συναντήσει κανείς, αλλά ακόμα και αν δεν ήταν, θα είχε δικαίωμα να κάνει ένα λάθος.

Δεν μας στοίχισε την Τρίτη, μπορεί να μας στοιχίσει απέναντι στην Πάλας, αλλά το θετικό είναι ότι ο Φεντερίκο Κιέζα κάνει αισθητή την παρουσία του και μπορεί να έχει την ευκαιρία του».