Ντούντου: «Οι απανωτές νίκες οφείλονται στον Χιμένεθ»

O Bραζιλιάνος εξτρέμ του Άρη, Ντούντου, αποθέωσε τον Μανόλο Χιμένεθ, για το νικηφόρο σερί που τρέχουν οι «κίτρινοι» το τελευταίο διάστημα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Nova:

Για τις τέσσερις νίκες στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια: «Κατ’ αρχάς, πιστεύω ότι έχει να κάνει με την άφιξη του καινούργιου προπονητή! Έχει φέρει καινούργιες ιδέες στην ομάδα και στις προπονήσεις συνεχώς μας ενθαρρύνει και μας ζητάει να ψάχνουμε τη νίκη σε κάθε ματς».

Για τον ρυθμό που φαίνεται να έχει βρει η ομάδα του σε επίθεση και άμυνα: «Αυτό ακριβώς είναι η δουλειά του καινούργιου προπονητή μας! Η λογική του είναι να σκοράρουμε όσα περισσότερα γκολ μπορούμε, αλλά χωρίς να δεχόμαστε. Θεωρώ ότι μαζί του δουλεύουμε καλά, παρότι δεν είχε τον απαιτούμενο χρόνο να μάς προετοιμάσει όπως θα ήθελε, και έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης».

Για το τι πρέπει να κάνει ο Άρης κόντρα στον Πανσερραϊκό: «Είναι ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το δούμε, όπως πρέπει να κάνουμε και με όλα τα παιχνίδια, σαν έναν τελικό! Οι ομάδες που θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό, είναι οι ομάδες που πρέπει να κερδίζουν όλα τα παιχνίδια, εντός κι εκτός έδρας. Πιστεύω ότι θα εμφανιστούμε πολύ σοβαροί σε αυτό το παιχνίδι, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τους τρεις βαθμούς, που τόσο χρειαζόμαστε.

Μιλώντας και με τους συμπαίκτες μου συμφωνούμε ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Πιστεύω ότι όλα τα παιχνίδια πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε σαν τελικούς. Μόνο έτσι, εστιάζοντας πρώτα στο δικό μας παιχνίδι και βαδίζοντας με αυτή τη λογική, μπορούμε να πάρουμε τη νίκη σε κάθε ματς».

Για το πώς αισθάνεται που έχει πάρει πρωταγωνιστικό ρόλο: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος! Αυτό αυξάνει την αυτοπεποίθησή μου, για να μπορώ να αποδίδω καλά σε κάθε παιχνίδι. Προσπαθώ ό,τι κάνω στην προπόνηση να το κάνω και στο παιχνίδι και να βάζω όσα περισσότερα γκολ μπορώ!»