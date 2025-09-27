Παυλίδης: «Όταν μας λείπει η αυτοπεποίθηση πρέπει να δουλεύουμε διπλάσια»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν πρωταγωνιστής στη νίκη της Μπενφίκα κόντρα στην Ζιλ Βιθέντε (2-1), σκοράροντας και τα δύο γκολ των «αετών» της Λισαβόνας.

Ο διεθνής επιθετικός, μετά το τέλος του αγώνα, δεν κρύφτηκε και άσκησε κριτική για την εμφάνιση που πραγματοποίησε ο ίδιος και οι συμπαίκτες του, τονίζοντας ότι σε κακές ημέρες όλοι πρέπει να δουλέψουν διπλάσια για να έρθει η νίκη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Έλληνας στράικερ:

«Δεν παίξαμε καλά. Ήταν δύσκολο. Δεν μπορέσαμε να επιτεθούμε όπως θέλαμε, δεν είχαμε τον ρυθμό που θέλαμε, αλλά, στο τέλος, το πιο σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί. Είμαστε χαρούμενοι με τη νίκη και πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι σε λίγες μέρες.

Φυσικά, όλοι πρέπει να δουλεύουν για την ομάδα. Όταν δεν είμαστε σε καλή φόρμα και μας λείπει η αυτοπεποίθηση, πρέπει να δουλεύουμε διπλάσια. Σήμερα ήταν μια από αυτές τις μέρες. Όλοι πρέπει να τρέξουν, όλοι πρέπει να καλύψουν τα χιλιόμετρα. Είναι σημαντικό για την ομάδα να κρατήσει τους τρεις βαθμούς, ανεξάρτητα από την ευθύνη του καθενός.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους οπαδούς μας, επειδή είναι πάντα δίπλα μας και μας στηρίζουν όπως έκαναν και σήμερα. Μπορώ να υποσχεθώ, εκ μέρους της ομάδας, ότι όλοι θα δώσουν το 100% μέχρι το τέλος. Παλεύουμε για αυτόν τον σύλλογο, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα».