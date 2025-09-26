Νιούκαστλ: Νέα «ένεση» ρευστότητας 127 εκατομμύρια ευρώ από το PIF

Η Νιούκαστλ συνεχίζει να απολαμβάνει τα οφέλη της συνεργασίας της με το Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας (PIF), το οποίο προχώρησε σε νέα οικονομική ενίσχυση ύψους 127 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εισφορά που έχει λάβει ο σύλλογος από την ημέρα της εξαγοράς του, τον Οκτώβριο του 2021.

Από τότε που το 85% των μετοχών πέρασε στα χέρια του PIF (με την οικογένεια Ρούμπεν να κατέχει το υπόλοιπο ποσοστό), οι «Καρακάξες» έχουν μπει σε μια εποχή οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης.

Αν και μέχρι στιγμής η πολιτική τους στις μεταγραφές παραμένει σχετικά συγκρατημένη, η παρουσία σημαντικών κεφαλαίων εξασφαλίζει τη δυνατότητα ανταγωνισμού με τους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από το συνολικό ποσό των 127 εκατ., τα 121 εκατ. θα κατευθυνθούν στην ανδρική ομάδα, ενώ τα υπόλοιπα θα ενισχύσουν τη γυναικεία ομάδα του συλλόγου. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτό αποτελεί την ένατη οικονομική ενίσχυση του PIF προς τη Νιούκαστλ, με το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης να ανέρχεται πλέον στα 529 εκατομμύρια ευρώ.