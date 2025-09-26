Νίκη για την Σλάβια με ασίστ Ζαφείρη (vid)

Ο Χρήστος Ζαφείρης για ακόμη μια αναμέτρηση της Σλάβια Πράγας, ξεκίνησε στο βασικό σχήμα της τσεχικής ομάδας, παίζοντας σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με πρωταγωνιστικό ρόλο.
Στο 24ο λεπτό, η Σλάβια άνοιξε το σκορ, αφού μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Ζαφείρης έστρωσε τον Χόρι, που με δυνατό σουτ διαμόρφωσε το 1-0, με τον νεαρό χαφ που ανήκει στον ΠΑΟΚ να πιστώνεται την ασίστ.
Η Σλάβια «καθάρισε» το παιχνίδι στο 40ο λεπτό, αφού ο Χόρι με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι διαμόρφωσε το 2-0 που έμελλε να είναι το τελικό σκορ, κάνοντας δύο τα προσωπικά του τέρματα.
☺️ Vítej zpátky, Čoro— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) September 26, 2025
Roh Vasila Kušeje proskákal až k noze Tomáše Chorého a ten nám svým druhým gólem v sezoně zařizuje vedení! #sksduk pic.twitter.com/t7N0s7ygHK