Άρης: Αποστολή με Δώνη ενόψει Πανσερραϊκού

Ο Τάσος Δώνης είναι το νέο πρόσωπο της αποστολής του Άρη, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό

Με Δώνη και δίχως τον Σιστο θα παραταχθεί ο Άρης απέναντι στην ομάδα των Σερρών. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι διαθέσιμος για τα πλάνα του Μανόλο Χιμένεθ και επιστρέφει για να διεκδικήσει χρόνο συμμετοχής.

Αναλυτικά η αποστολή του Άρη:

Αθανασιάδης, Διούδης, Καράι, Tejero, Fadiga, Frydek, Fabiano Leismann, Pedro Alvaro, Sundberg, Racic, Monchu Rodriguez, Mamadou Gning, Misehouy, Dudu Rodrigues, Morutan, Loren Moron, Γιαννιώτας, Δώνης, Γαλανόπουλος, Παναγίδης, Βοριαζίδης, Παπασαραφιανός.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Carles Perez, Migouel Alfarela, Fredrik Jensen, Tino Kadewere, Hamza Mendyl (αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού), Pione Sisto (για λόγους αποφόρτισης), Lovro Majkic, Lindsay Rose και Κώστας Χαρούπας