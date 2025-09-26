Κουαρέσμα: Trivela, αλητεία, τσαμπουκάς και ψυχή

Με τη trivela ως όπλο και την «αφασία» του, μπήκε στα γήπεδα για να χαζέψει κόσμο, να το διασκεδάσει και να δείξει ότι το ποδόσφαιρο είναι κάτι παραπάνω από νίκες και αριθμούς.

Γεννημένος στις 26/9 το 1983 στη Λισαβόνα, μεγάλωσε σε γειτονιές που χτίζουν χαρακτήρα πριν ακόμα κάποιος καταλάβει τι σημαίνει προπόνηση και πειθαρχία. Και σίγουρα δεν ήταν από εκείνες τις γειτονιές που τα παιδιά παίζουν μέσα στην αθωότητα και την ασφάλεια. Γι'αυτό η μπάλα ήταν το καταφύγιό του και το ταλέντο του ξεχώρισε από νωρίς.

Στη Σπόρτινγκ βρέθηκε ως ο «νέος Φίγκο». Ωστόσο εκείνος δεν ήθελε να γίνει αντίγραφο κανενός. Ήθελε να είναι ο Κουαρέσμα. Ένας ατίθασος, δημιουργικός και αλήτης μπ@στ@ρδος, που ήξερε τι ήθελε.

Το star system δεν τον ήθελε, αλλά εκείνον τι τον ένοιαζε ;

Η καριέρα του τον πήγε σε Μπαρτσελόνα, Ίντερ, Τσέλσι, Μπεσίκτας και Πόρτο. Οι ομάδες γνώριζαν το ταλέντο του, αλλά γρήγορα είδαν ότι δεν χωρούσε σε κανένα κουτάκι. Και αυτό ήταν που τον άφηνε στην απέξω.

Στην Μπαρτσελόνα η πειθαρχία της ομάδας δεν μπορούσε να διαχειριστεί τον ιδιόρρυθμο χαρακτήρα του, στην Ίντερ ο Μουρίνιο ήθελε μηχανές, όχι καλλιτέχνες. Ο Κουαρέσμα όμως ήταν ο ποδοσφαιρικός αλήτης που έκανε ό,τι γουστάρει. Δεν ήθελε να συμβιβαστεί για κανέναν. Και δεν το έκανε. Ούτε καν για τον Special One. Άλλωστε και εκείνος Special ήταν.

Η trivela του δρόμου στα παγκόσμια γήπεδα

Το εξωτερικό φάλτσο του Κουαρέσμα δεν ήταν μόνο τεχνική, ήταν DNA. Κάθε σέντρα, κάθε σουτ και κάθε πάσα του ήταν σαν έλεγε «Δεν παίζω για να αρέσω. Παίζω για να δημιουργήσω και να διασκεδάσω». Η trivela έγινε η υπογραφή του. Πήρε την τέχνη του δρόμου και την έβαλε στο γήπεδο, αφήνοντας κόσμο και κοσμάκι με το στόμα ανοιχτό. Πολλοί πάλεψαν να αντιγράψουν την κίνησή του. Όμως πάντα το πρωτότυπο είναι καλύτερο από το αντίγραφο. Και ποιος άλλωστε είχε τα guts να αντιγράψει έναν τύπο σαν εκείνον.

Euro 2016: Η εκδίκηση του

Το καλοκαίρι του 2016, η Πορτογαλία κατέκτησε για πρώτη φορά το Euro στην ιστορία της. Στην αφίσα ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά η ψυχή της ομάδας ήταν ο Κουαρέσμα.

Το γκολ του με την πασίγνωστη trivela απέναντι στην Κροατία και το focus του στις κρίσιμες στιγμές απέδειξαν ότι η αλήτικη καρδιά του δεν είχε ξεχάσει τις αλάνες της Λισαβόνας. Τις πήρε μαζί του, τις έβαλε στο γήπεδο και βοήθησε τα μέγιστα την Πορτογαλία να γευτεί την επιτυχία.

Δεν έχουν νόημα οι αριθμοί, όχι για εκείνον τουλάχιστον

Ο Κουαρέσμα δεν γέμισε πίνακες με στατιστικά, άλλωστε δεν τον ένοιαζε ποτέ. Το ταλέντο του, η τρέλα του και ο τσαμπουκάς του άφησαν την υπογραφή ενός παίκτη που δεν συμβιβάστηκε ποτέ.

Ο τελευταίος αλήτης που έπαιξε ποδόσφαιρο με ψυχή βγαλμένη από τον δρόμο, που δεν άλλαξε την προσωπικότητά του για να χωρέσει σε κανένα καλούπι.

Μια ζωντανή απόδειξη ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο τίτλοι και νίκες. Είναι τσαμπουκάς, αλητεία, καρδιά και τέχνη. Και ο Κουαρέσμα όταν έπαιρνε την μπάλα στα πόδια τα είχε όλα αυτά.