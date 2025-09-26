ΠΑΟΚ: Προετοιμασίας... συνέχεια ενόψει Αστέρα

Με μοναδικό απόντα τον Δημήτρη Πέλκα συνεχίζει ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του ενόψει Αστέρα (28/9 20:30) - Προπόνηση και αναχώρηση για Αρκαδία το αυριανό (27/9) «μενού».

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα στην Τρίπολη συνεχίστηκε την Παρασκευή (26.09), με την τακτική να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και παιχνίδια κατοχής, συνεχίστηκε με ασκήσεις τακτικής και ολοκληρώθηκε με οικογενειακό δίτερμα. Ο Δημήτρης Πέλκας ακολούθησε θεραπεία.

Το Σάββατο (27.09) ο Δικέφαλος θα προπονηθεί στις 10:00 και το μεσημέρι θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» για Καλαμάτα, πριν συνεχίσει οδικώς προς την Τρίπολη».