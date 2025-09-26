Ούτε καν ντέρμπι: Ο Ντεμπελέ πήρε τελικά με… περίπατο την «Χρυσή Μπάλα»!

Η Equipe αποκάλυψε τους βαθμούς για την «Χρυσή Μπάλα» και απέδειξε ότι ο Γάλλος μεσοεπιθετικός επικράτησε πολύ καθαρά του Λαμίν Γιαμάλ.

Τελικά η φετινή «Χρυσή Μπάλα», όχι μόνο δεν ήταν θρίλερ, όπως αφέθηκε να εννοηθεί για πολύ καιρό, αλλά μία καθαρή και εύκολη νίκη για τον Ουσμάν Ντεμπελέ.

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός έγινε ο 6ος Γάλλος που βραβεύεται ως καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο και όπως αποδεικνύεται το έκανε με πολύ κυριαρχικό τρόπο μπροστά από τον Λαμίν Γιαμάλ.

Κι αυτό γιατί ο Ντεμπελέ συγκέντρωσε 321 βαθμούς περισσότερους από τον Ισπανό σταρ, την ώρα που πέρσι η διαφορά ανάμεσα σε Ροδρι και Βινίσιους ήταν μόλις 41 βαθμοί.

Ο Γάλλος άσος ήταν η πρώτη προτίμηση για τους 73 από τους 100 που ψήφισαν για το βραβείο, την ώρα που ο Γιαμάλ ψηφίστηκε ως πρώτη επιλογή μόλις από τους 11, την ώρα που ο Βιτίνια συγκέντρωσε 6 πρωτιές, ο Σαλάχ 4, ο Χακίκι 3 και από μία οι Μπαπέ, Κβαρατσχέλια και Σκοτ ΜακΤόμινεϊ!

Συνολικά, ο Ντεμπελέ συγκέντρωσε 1380 βαθμούς, ο Γιαμάλ 1059 και ο Βιτίνια 703, σε μία πολύ καθαρή νίκη για τον άσο της Παρί Σεν Ζερμέν.